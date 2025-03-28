Kuşadası'ndan Sisam'a Feribot Seferleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kuşadası'ndan Sisam'a Feribot Seferleri Başladı

Kuşadası\'ndan Sisam\'a Feribot Seferleri Başladı

Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Sisam Adası'na feribot seferleri sezon açılışıyla başladı.

28.03.2025 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'ndan, Yunanistan'ın Sisam Adası'na sezonun ilk feribot seferi yapıldı. Kuşadası Limanı'ndan 'Sea Star Ferrie' isimli feribot 90 yolcusuyla Sisam'a hareket etti.

Kuşadası'nda turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Yunanistan'ın Sisam Adası'na olan feribot seferleri başladı. Bu kapsamda saat 08.15'te 'Sea Star Ferrie' isimli feribot, yerli ve yabancı turistlerden oluşan 90 yolcusuyla birlikte Kuşadası Limanı'ndan Sisam'a doğru demir aldı. Feribot seferine, Ramazan Bayramı'nı Sisam'da geçirmek isteyen Türk tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Kuşadası'ndan Sisam'a olan feribot seferleri, bayram tatili boyunca her sabah devam edecek. Feribot seferlerinin fiyatları ise 39 ile 59 avro arasında değişiyor. Kuşadası'ndan kalkan feribotun Sisam'a ulaşması, yaklaşık 45 dakika sürüyor.

"Heyecanla Sisam'ı görmeyi bekliyorum"

Daha önce hiç Sisam'a gitmediğini belirten Alp Tuğ Solak, "Bayram tatilini kız arkadaşımla birlikte Sisam'da geçireceğim. Heyecanla Sisam'ı görmeyi bekliyorum. Benim için de farklı bir deneyim olacak. Umarım bol eğlenceli bir tatil olur" dedi.

Sisam'a çok sık seyahat ettiğini ifade eden Bahar Polat da, "Benim için çok keyifli bir yolculuk oluyor. Yaz döneminde kolaylıkla feribot seferi buluyoruz. Ancak kış döneminde bu daha zor oluyor. Aslında bu tarz seferlerin artırılması bence her iki ülkenin turizminin gelişmesi açısından çok faydalı olur. Umarım tur şirketleri fırsatı değerlendirir" diye konuştu.

"Sefer sayıları artacak"

Kuşadası'ndan Sisam'a feribot seferi düzenleyen firmanın sorumlusu Regaip Pektaş ise, "Kapıda vize uygulamasının 1 yıl daha uzatılmasının bu yıl da talebi artıracağını düşünüyorum. Haziran ayının gelmesiyle birlikte sefer sayılarımız sıklaşacak. İlk sefere olan ilgi de bizi çok memnun etti. 1 Mayıs'tan itibaren de Yunanistan'ın diğer adalarına feribot seferlerimiz başlayacak" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sisam Adası, Yunanistan, Kuşadası, Ekonomi, Turizm, Ulaşım, Tatil, Yaşam, Star, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'ndan Sisam'a Feribot Seferleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan’a yardım çağrısı İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı
2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
Ege Denizi’nde 4.5 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı
Emine Erdoğan’dan BM Genel Merkezi’nde Sıfır Atık Konuşması Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması
Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
Sıvacılıktan dev servete Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi Sıvacılıktan dev servete! Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı

14:02 Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
13:40 Sıvacılıktan dev servete Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi Sıvacılıktan dev servete! Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
12:52 Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
22:56 Emine Erdoğan’dan BM Genel Merkezi’nde Sıfır Atık Konuşması Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması
21:52 Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı
21:45 Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
21:10 Ege Denizi’nde 4.5 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
20:43 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
20:30 İstanbul’a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan’a yardım çağrısı İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 15:17:05. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'ndan Sisam'a Feribot Seferleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement