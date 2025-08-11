Kütahya Teknokent Büyüyor

Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Durmuş Özdemir, teknokentin son dönemde önemli bir büyüme kaydettiğini belirterek,

AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşar ve Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, Kütahya Tasarım Teknokent'te faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Durmuş Özdemir, teknokentin son dönemde önemli bir büyüme kaydettiğini belirterek, "Şu anda teknokentler arasında Türkiye genelinde 51. sıradayız. Hedefimiz gelecek yıl ilk 30 arasında yer almak. Son bir yılda firma sayımız 37'den 102'ye yükseldi. 2024'ün ilk altı ayında teknokent bünyesindeki firmaların ihracatı 4 milyon doları geçti" dedi.

Özdemir, bor madeni üzerine katma değerli ürün geliştirecek firmaları bir araya getirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Borun ham madde olarak değil, nitelikli ürün olarak ihracatını sağlamak için kümelenme çalışması yapacağız" ifadelerini kullandı.

Özdemir ayrıca, "Teknosip Portalı" projesi ile sanayicilerin kalkınma ajansları ve bakanlık desteklerine erişimini kolaylaştıracaklarını aktardı. Teknokent bünyesinde girişimcilik, patent ve KVKK eğitimleri verdiklerini söyleyen Özdemir, "102 AR-GE firmasıyla yaklaşık 600 kişiye doğrudan muafiyet imkanı sağlıyoruz. Bunların 50'si Kütahya merkezli firmalar. Dolaylı olarak ise 50'ye yakın kişiye istihdam sağlıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA