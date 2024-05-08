Kuzey Makedonya Büyükelçisi Samsun TSO\'yu Ziyaret Etti

Ekonomi

Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı olarak yatırım ve iş birliğini artırmak adına ortak bir çalışma yapılması kararı alındı.

Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu makamında ziyaret etti. Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Dilmen'in de bulunduğu ziyarette, karşılıklı iş birliği ve yatırım imkanları görüşüldü. Ziyaretleri nedeniyle konuğu Jovan Manasijevski'ye teşekkür eden Başkan Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelinin yanı sıra öne çıkan sektörlerine ilişkin bilgiler verdi.

Murzioğlu: "İş birliğine hazırız"

Konuşmasında, Samsun'un, sahip olduğu alternatifli üretim ve hizmet altyapıları ile potansiyeli oldukça yüksek bir şehir olduğunu belirten Murzioğlu, "Samsun'umuz gerek sanayi altyapısıyla, gerek sağlık yatırımlarıyla gerekse turizm ve tarım alanlarıyla Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ve en büyük kenti. Türkiye'de sadece birkaç ile nasip olan hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşım hatlarıyla Samsun bir lojistik kent konumunda. İki ülke arasında her geçen gün daha da ileriye taşınan bir işbirliği söz konusu. Kuzey Makedonya ile Türkiye'nin geçmişten gelen kültürel bağlarının ticarete daha fazla yansıtılması konusunda da her türlü iş birliğini yapmaya hazırız. İnşallah bugün yaptığınız ziyarette amacımıza katkı sağlar" dedi.

Manasijevski: "Amacımız ticareti geliştirmek"

Ev sahipliğinden dolayı Başkan Murzioğlu'na teşekkür eden Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski de büyükelçilik olarak, farklı illerde ülkelerini tanıtan toplantılar yapmaya gayret ettiklerini vurguladı. Bu zamana kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa gibi büyükşehirlerde ticaret ve sanayi odalarıyla beraber ülkelerini anlatan toplantılar yaptıklarını belirten Manasijevski, "Samsun'un da büyük bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Biz, daha fazla şehirde ülkemizi tanıtmak, karşılıklı ticaretimizi artırmak istiyoruz. Türkiye büyük bir ülke. İki ülke arasında gelişmiş ve gelişmekte olan bir ticaret hacmi var. Bizim amacımız da ticaret hacmini daha da geliştirmek. Bu nedenle de ticaret ve sanayi odalarıyla birlikte çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizde 80 bine yakın firma mevcut ve bu firmaların iki bin tanesi Türk sermayeli Türk firması. Makedonya küçük bir ülke olarak görünse de tüm Avrupa ülkeleri ve Türkiye ile serbest ticaret anlaşmaları bulunmakta. Ülkemizde çok fırsat var. Daha çok Türk yatırımcıyı Makedonya'ya bekliyoruz" diye konuştu.

Ortak çalışma yapılacak

Büyükelçi Jovan Manasijevski ayrıca, ilerleyen günlerde Samsunlu sanayicilere ülkelerindeki yatırım fırsatlarını anlatan bir toplantı yapmak istediklerini ve daha sonra da ikili iş görüşmesi organize etmeyi düşündüklerini sözlerine ekledi. Ziyarette karşılıklı yatırım ve iş birliğini artırmak adına ortak bir çalışma yapılması kararı alındı. - SAMSUN