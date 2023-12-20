 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuzey Makedonya Büyükelçisi ve Ekonomi Danışmanı Eskişehir Sanayi Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Makedonya Büyükelçisi ve Ekonomi Danışmanı Eskişehir Sanayi Odası'nı ziyaret etti

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve Büyükelçi Ekonomi Danışmanı Suzana Tuneva, Eskişehir Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette Türkiye-Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ticari ve yatırım ilişkileri ele alındı. Büyükelçi Manasijevski, Eskişehirli sanayiciler ile daha çok iş yapmak istediklerini ve iş birlikleri ile iş hacmini artırmayı hedeflediklerini belirtti. ESO Başkanı Kesikbaş ise Eskişehir'in ihracatını artırmak ve güçlü iş birlikleri oluşturmak için çalıştıklarını ifade etti. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Karacan ise iki ülkenin iş birliğini güçlendirerek sektörel çalışmalar yapabileceklerini vurguladı.

Kuzey Makedonya Büyükelçisi ve Ekonomi Danışmanı Eskişehir Sanayi Odası\'nı ziyaret etti
20.12.2023 - 10:04,
Abone Ol

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve Büyükelçi Ekonomi Danışmanı Suzana Tuneva Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret etti.

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Meclis Başkanı Süha Özbay ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya Fahri Konsolosu Harun Karacan ile ESO'da bir araya gelen Büyükelçi Jovan Manasijevski ve Büyükelçi Ekonomi Danışmanı Suzana Tuneva ile gerçekleşen görüşmede Türkiye-Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ticari ve yatırım ilişkileri ele alındı. Ziyarette konuşan Büyükelçi Manasijevski, "Burada bulunmaktan dolayı çok memnunum. Eskişehirli sanayiciler ile daha çok iş yapmak istiyoruz ve geliştireceğimiz iş birlikleri ile karşılıklı iş hacmimizi daha da artıracağımıza inanıyoruz" dedi.

"Güçlü iş birlikleri oluşturmak için çalışıyoruz"

Görüşmede konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise Eskişehir ve ESO Üyesi sanayicilerin üretim kabiliyeti hakkında bilgi vererek, potansiyel iş birlikleri alanında yapılabilecekler konusunda değerlendirmelerde bulundu. ESO Başkanı Kesikbaş, "Eskişehir'in ihracatını artırmak, güçlü iş birlikleri oluşturmak için çalışıyoruz. Karşılıklı ticaretimizi artıracağımız projeler içerisinde yer almaktan son derece memnuniyet duyarız" diye konuştu.

"Makedonya iş insanlarını Eskişehir'de görmek isteriz"

Eskişehir'in sanayi ve ticaret alanları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya Fahri Konsolosu Harun Karacan, yaptığı değerlendirmede, iki ülkenin iş birliğini güçlendirerek sektörel bazda çalışmalar yapabileceğini belirtti. Karacan, "Karşılıklı ziyaretleri daha anlamlı hale getirerek yeni iş fırsatları oluşturabiliriz. Bu anlamda sizleri ve Makedonya iş insanlarını Eskişehir'de görmek isteriz" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonrası Büyükelçi ve beraberindeki heyet Eskişehir Sanayi Odası firmalarını ziyaret etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Makedonya, Eskişehir, Türkiye, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuzey Makedonya Büyükelçisi ve Ekonomi Danışmanı Eskişehir Sanayi Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika


09:48
Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18
Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:58
Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:56
ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:31
63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25
Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03
4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45
İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

Son Dakika
09:48 Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18 Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:56 ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:58 Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:31 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25 Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45 İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
00:44 Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33 Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 10:35:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Makedonya Büyükelçisi ve Ekonomi Danışmanı Eskişehir Sanayi Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement