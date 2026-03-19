Lagarde'dan ECB Açıklaması: Büyüme ve Enflasyon Belirsizliği

19.03.2026 18:39
Lagarde, Orta Doğu'daki savaşın Avro Bölgesi büyümesine ve enflasyon görünümüne olumsuz etkisi olduğunu vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Orta Doğu'daki savaşın Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon görünümünü belirsizleştirdiği uyarısında bulundu.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyinin yılın ikinci para politikası toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel faizi sabit tutmasının ardından Frankfurt'ta basın mensuplarına açıklama yaptı.

Konuşmasına para politikası kararlarını açıklayarak başlayan Lagarde, ekonomik büyüme ve enflasyon eğilimlerine ilişkin kapsamlı bir sunum yaptıktan sonra soruları yanıtladı.

Faizi sabit tutma kararının oy birliğiyle alındığını kaydeden Lagarde, Konsey içindeki atmosferi "sakin, kararlı ve işine odaklanmış" olarak tanımladı.

Lagarde, özellikle kısa vadede büyüme görünümüne yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu ifade etti.

Orta Doğu'daki savaşın Avro Bölgesi ekonomisi üzerinde "çifte baskı" oluşturduğunu belirten Lagarde, büyüme öngörülerinin aşağı, enflasyonun ise yukarı yönlü risklere açık olduğunu vurguladı.

Orta Doğu'daki savaşın emtia piyasalarını bozduğunu, reel gelirler ve güven üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Lagarde, bu durumun 2026 yılı projeksiyonlarında tüketim ve yatırım tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesine yol açtığını bildirdi.

Lagarde, "Orta Doğu'daki savaş, ekonomik görünümü önemli ölçüde belirsizleştirerek enflasyon için yukarı yönlü, ekonomik büyüme için ise aşağı yönlü riskler oluşturmuştur. Çatışmanın orta vadeli etkileri ise hem savaşın şiddetine ve süresine hem de enerji fiyatlarının tüketici fiyatları ile ekonomi üzerindeki yansımalarına bağlı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik büyümeye yönelik risklerin kısa vadede aşağı yönlü seyrettiğini ifade eden Lagarde, Orta Doğu'daki çatışmaların uzamasının enerji fiyatlarını beklenenden fazla yükseltebileceğine dikkati çekti.

Lagarde, "Bu durum güven ortamını zedeleyerek hanehalkı ve işletmelerin harcama ve yatırım iştahını azaltabilir. Küresel ticaret hatlarındaki ek sürtünmeler ise tedarik zincirlerini bozarak ihracatı zayıflatabilir." uyarısında bulundu.

Enflasyonist baskılar tırmanıyor

Enflasyon görünümündeki risklerin yukarı yönlü olduğunu belirten Lagarde, savaşın enerji fiyatlarında kalıcı bir artışa yol açması durumunda bunun ücret artışları ve enflasyon beklentilerine de sirayet edebileceğini söyledi.

Lagarde, "Enerji fiyatlarındaki artışın, temel enflasyona dolaylı etkilerini ve ikincil etkilerini çok yakından takip edeceğiz." dedi.

"Panik değil, hazırlıklıyız"

ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın son aylarda sıkça kullandığı "iyi bir noktadayız" ifadesinden bu kez bilinçli olarak kaçınarak, yeni bir belirsizlik aşamasına girildiğine işaret etti.

Lagarde, basın toplantısında bankanın mevcut durumunu "iyi bir noktada olmak" yerine, bu yeni belirsizlik evresi için "iyi konumlanmış" olarak tanımlamayı tercih etti.

Lagarde, bankanın hareket kabiliyetine ve gerektiğinde müdahale etmeye hazır olduğuna vurgu yaptı.

ECB'nin gelecek dönemdeki adımlarına ilişkin somut bir takvim sunmayan Lagarde, buna karşın bankanın farklı senaryolara karşı hazırlıklı olduğunun altını çizdi.

2022'deki Ukrayna savaşı sonrası yaşanan enflasyon yanılgısından ders çıkardıklarını aktaran Lagarde, "Şu an daha güçlü bir temel üzerindeyiz, enflasyon beklentileri çıpalanmış durumda ve faizler nötr bölgede. Her türlü senaryoya karşı geniş bir araç setine sahibiz." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki krizin küresel finans piyasalarında sıkılaşmaya yol açtığını kaydeden Lagarde, hisse senedi piyasalarındaki düşüşe ve kısa vadeli piyasa faizlerindeki yükselişe dikkati çekti.

Lagarde, enerji arzında yaşanabilecek daha şiddetli ve uzun süreli bir şoka dair geliştirilen "kötümser" alternatif senaryoların da bugün ilerleyen saatlerde bankanın internet sitesinde yayımlanacağını duyurdu.

Hükümetlerin enerji şokuna vereceği mali tepkilerin geçici, hedef odaklı ve sınırlı olması gerektiğini savunan Lagarde, veriye dayalı ve her toplantıda durumu yeniden değerlendiren esnek bir duruş sergileyeceklerini belirtti.

Bu arada, Lagarde'ın bugün öğleden sonra Brüksel'de olması gerektiği için basın toplantısı normalden daha erken sona erdi.

Piyasaların tepkisi

ECB, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle hızla tırmanan enerji fiyatlarına rağmen üç temel politika faizini değiştirmeyerek piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

Banka, refinansman faizini yüzde 2,15, mevduat faizini yüzde 2 ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,40'ta sabit bıraktı.

ECB'nin faiz kararı ve Lagarde'nin açıklamalarının ardından Alman tahvil getirilerindeki yükseliş öğleden sonra hız kesti. 10 yıllık Alman devlet tahvili getirisi yüzde 3 sınırının hemen altında dengelenirken, 2 yıllık tahviller 10 baz puanlık artışla yüzde 2,54 seviyesinden işlem gördü.

Almanya'nın gösterge endeksi DAX ise yüzde 2,8'lik sert düşüşle ekside kalmaya devam etti.

Avro, karar sonrası yatay seyrini sürdürürken, petrol ve doğal gaz fiyatları gün içindeki güçlü kazançlarının yalnızca küçük bir kısmını geri verdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 18:50:31. #7.12#
