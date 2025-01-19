Libya'nın Enerji Rolleri - Son Dakika
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Ekonomi

Libya'nın Enerji Rolleri

OPEC Genel Sekreteri, Libya'nın enerji piyasalarında kritik bir rolü olduğunu vurguladı.

19.01.2025 12:46
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, Libya'nın küresel enerji piyasaları üzerinde kritik rolü olduğunu, ülkedeki her gelişmenin dünya petrol piyasalarını doğrudan etkilediğini ifade etti.

Başkent Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'nde (LEES) konuşan el-Gays, Libya'nın gelecekte petrol ve gaz üretiminde olduğu kadar yenilenebilir enerji alanlarında da önemli bir aktör olacağını söyledi.

El-Gays, "Libya'nın, gelecekte petrol ve gaz üretiminde olduğu kadar yenilenebilir enerji ve diğer alanlarda hem verimliliği artıracak hem de emisyonları azaltacak teknolojilerden yararlanmada ön saflarda olacağından hiç şüphem yok. Bugün gördüğümüz gibi, Libya doğal kaynaklara sahip ve gelecekte gerekli olacak yatırımları da alacak. Hepsinden önemlisi, bu yolda ilerleyemek için hükümetin ve halkın iradesine sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'nın, 1962'de OPEC'e katılarak grubun ilk üyeleri arasında yer aldığını anımsatan El-Gays, ülkenin küresel enerji piyasalarında önemli rol oynadığını bildirdi.

El-Gays, "Libya'da yaşanan her gelişme küresel petrol piyasalarını etkiliyor ve bu durum önümüzdeki yıllarda devam edecek." dedi.

Ülkenin 48 milyar varilin üzerinde ham petrol rezervine sahip olduğunu vurgulayan el-Gays, şunları kaydetti:

"Libya, enerji geleceğimizde hayati rol oynayabilecek kaynak ve potansiyele sahip. Sahip olduğu petrol rezervleri dünyanın kanıtlanmış petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 3'ünü ve Afrika'nın kanıtlanmış petrol rezervlerinin yüzde 40'ından fazlasını temsil ediyor. Ayrıca, Libya'nın kayda değer doğal gaz kaynakları da var. Akdeniz'de bir enerji merkezi olmak için oldukça iyi bir konumda."

"Dünyanın tüm enerji türlerine ihtiyacı var"

Petrol piyasasının istikrarının, OPEC ve OPEC+ üyesi ülkelerin kararlılığıyla sağlandığını belirten El-Gays, Kovid-19 salgınının ilk günlerinde alınan üretim kararlarının sektörü toparladığını ve küresel ekonomiler üzerinde olumlu etkiler yarattığını söyledi.

El-Gays, küresel enerji talebinin 2050'ye kadar yüzde 24 artacağına ve günlük petrol talebinin ise 120 milyon varile ulaşacağına işaret ederek, söz konusu artışın özellikle gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı, ekonomik büyüme ve kentleşme gibi etkenlerle gerçekleşeceğini aktardı.

Enerji sektöründe yalnızca petrol ve gazın değil, tüm enerji kaynaklarının öneminin arttığını belirten el-Gays, "Burada 'tüm' kelimesinin altını çiziyorum. Sadece petrol sektörü bile 2050'ye kadar toplamda 17,4 trilyon dolarlık bir yatırım gerektiriyor. Bu, yılda 650 milyar dolarından fazla bir miktar anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

El-Gays, LEES 2025 zirvesinin tüm enerji kaynaklarına odaklanan kapsamlı bir yaklaşımla düzenlendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Petrol ve gazın ötesinde, yenilenebilir enerji oturumlarının yanı sıra, iklim zorluklarına odaklanan bir dizi teknoloji de ele alınmaktadır. Bu, OPEC'in tamamen savunduğu bir yaklaşımdır. Dünyanın tüm enerji türlerine ihtiyaç duymaya devam edeceğinden ve tüm enerji türlerini benimseyeceğinden hiç şüphemiz yok. Elbette, dünya çapında farklı insanların farklı ihtiyaçlarını da tanımamız gerekiyor. Bugün, yarın ve önümüzdeki on yıllar boyunca her enerji kaynağının sunduğu potansiyel ve her teknolojinin sağlayacağı katkılarla ilgili gerçekçi varsayımlar temelinde yeterli yatırımlar yapmamız gerekiyor. Ayrıca, bu yatırımları emisyonların azaltılması gibi kritik bir ihtiyacı öncelik alarak gerçekleştirmek önemlidir. Bu geleceği anlamak ve ona göre plan yapmak, OPEC ile OPEC üyesi olmayan bir dizi üretici ülke arasındaki anlaşmaların temelini oluşturuyor. Yine, Libya da bu kapsamda önemli rol oynuyor."

Kaynak: AA

Enerji, Dünya, Libya, Opec, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Libya'nın Enerji Rolleri - Son Dakika

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