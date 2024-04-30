Lila Kağıt, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 60\'ını yeni yatırımlar ve kapasite artışı için kullanacak

Ekonomi

Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 60'lık kısmını yeni yatırımlar ve kapasite artışı için kullanacaklarını söyledi.

Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Lila Kağıt, bugün ve 2-3 Mayıs'ta talep toplayacak.

Şirketin halka arzına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Öğücü, Lila Kağıt'ın 2006 yılında yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulduğunu, ana faaliyet alanının temizlik kağıdı üretimi, satışı ve dağıtımı olduğunu belirterek 1930'lu yılardan 2000'li yılların başına kadar çeşitli endüstriyel tekstil faaliyetleri yürüten ve daha sonra kağıt üreticisine dönüşen bir aile şirketi olduğunu ifade etti.

Tekirdağ Ergene'de 300 bin metrekare alan üzerinde, yıllık 271 bin ton kurulu kapasiteyle faaliyet gösterdiklerini anlatan Öğücü, ürettikleri kağıdın bir kısmını bobin olarak dünyanın birçok noktasındaki konverting tesislerine ham madde olarak gönderdiklerini, bir kısmını ise kendi tesislerinde işleyip tüketici ürünlerine dönüştürdüklerini belirtti.

Öğücü, bobin kağıdın bir kısmını ise tüketici ürünlerine dönüştürerek Lila'ya ait markalara ya da hem yurt içi hem de yurt dışı müşterileri için hazırlanan özel markalı ürünlerle tuvalet kağıdı, havlu kağıt, peçete, mendil gibi ürün gamlarıyla tüketicilerle buluşturduklarını kaydetti.

Türkiye'nin komşu ülkeleriyle başlayan ihracat pazarlarının zaman içerisinde Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve ardından Kuzey ve Güney Amerika'ya kadar yayılarak 81 ülkeye ulaşan bir büyüklüğe eriştiğini altını çizen Öğücü, "1000'i aşan çalışanımızın emeği sayesinde yıllık ortalama 1 milyar rulo ve 20 bin konteyner ve tıra denk gelecek ölçüde ürün transferi gerçekleştirerek kendi alanımızda büyük bir ekosistem yarattık." dedi.

Öğücü, yüzde 95'lik bobin kağıt ve yüzde 28'lik konverting ürün ihracatı yaptıklarını aktararak Türkiye'nin de temizlik kağıdı sektöründe önemli bir ihracatçı ve üretici konumunda olduğunu dile getirdi.

Öğücü, konuşmasına şöyle devam etti:

"Temel ham madde olan selülozun tamamının ithal edilmek durumunda olmasına rağmen yüzde 70 ihracat gerçekleştirerek dış ticaret fazlası veriyor yani ülkemize net döviz girdisi sağlıyoruz. İhracattaki başarımızla sektörümüzde öne çıkıyor, 2023'de gerçekleştirdiğimiz 218 milyon dolarlık ihracat ile ülkemizin döviz gelirlerinin artmasında itici bir rol oynuyoruz. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'yu dahil ettiğimizde sektöründe en büyük kapasiteye sahip ilk 10 şirket arasında yer alıyoruz. Aynı anda çok fazla sayıda pazara, müşteriye, çeşitli ürün gamıyla hizmet veriyoruz."

Bir aile şirketi olarak, kurumsallaşmanın önemine işaret eden Öğücü, Lila Kağıt olarak doğru yapılanma, bağımsız yönetim yapısı ve şeffaf bir anlayışa sahip olduklarını söyledi.

Öğücü, halka arz olmadaki temel motivasyonlarına ilişkin, "2014-2023 arasında yaptığımız yoğun yatırım programları ile 70 bin ton ile başladığımız temizlik kağıdı üretim kapasitemiz 271 bin tona çıkararak sektöründe global bir oyuncu hale geldik. Yeni dönem hedeflerimizde planladığımız tesis, yenilenebilir enerji ve kapasite artışı yatırımlarımızı şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde gerçekleştirmek için halka arz yolculuğumuza başladık. Ülkemizi temizlik kağıdı ihracatında lider ülkelerden biri haline getirerek ülkemize katkı sağlamak halka arzda da temel motivasyonumuz." diye konuştu.

"Sürecin sonunda halka açıklık oranımız yüzde 20,34 olacak"

Halka arz sürecine ilişkin bilgileri paylaşan Öğücü, şunları kaydetti:

"Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğinde, 30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleşecek ve şirketimiz Borsa İstanbul'da "LILAK" kodu ile işlem görecek. Halka arz edilecek toplam payların yüzde 70'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'luk kısmı yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilecek. Halka arz edilecek gelirin yüzde 75'i yeniden şirkete sermaye olarak konulacak olup bu sürecin sonunda halka açıklık oranımız yüzde 20,34 olacak. Sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda halka arz izahnamemizde de detaylarına yer verdiğimiz üzere 5 milyar TL'yi aşan bir yatırım planımız bulunuyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 60'lık kısmını yeni yatırımlar, kapasite artışı için kullanacağız."

Erzurum'da Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in en büyük ölçekli ağır sanayi yatırımlarından birine imza atarak bölgenin ilk temizlik kağıdı üretim tesisini kurmakta olduklarını belirten Öğücü, inşaatına başladıkları bu yeni üretim tesisleriyle kapasitelerini 271 bin tondan 306 bin tona çıkarmayı ve bölgenin istihdamına katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.