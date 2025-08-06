Limanlarda Konteyner Elleçlemesi Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Limanlarda Konteyner Elleçlemesi Artış Gösterdi

Limanlarda Konteyner Elleçlemesi Artış Gösterdi
06.08.2025 14:09
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Temmuz'da limanlarda elleçlenen konteyner miktarı %14,5 artarak 1,26 milyon TEU'ya ulaştı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Temmuz ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 artarak 1 milyon 259 bin 801 TEU'ya ulaştı. Türkiye tarihinde, 2025 yılı Temmuz ayı 634 bin 879 TEU ile limanlarımızdan gemilere en fazla konteyner yüklemesi yapılan ay oldu" dedi.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında Ocak-Temmuz döneminde limanlardan elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 8 milyon 273 bin 352 TEU olarak gerçekleştiğini belirtti. Uraloğlu, "Bu yılın Temmuz ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 47 milyon 679 bin 802 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 322 milyon 818 bin 212 tona ulaştı" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarının 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 5 artarak 12 milyon 493 bin 192 ton olarak gerçekleştiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 artarak 23 milyon 98 bin 434 ton olarak gerçekleşti. Temmuz ayında yurt dışı yük taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artarak 35 milyon 591 bin 626 tona ulaştı" açıklamasında bulundu.

'KOCAELİ BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI ZİRVEDE'

Uraloğlu, temmuz ayında en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 664 bin 573 ton yük ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini, Kocaeli'yi 7 milyon 658 bin 237 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 6 milyon 178 bin 76 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı'nın takip ettiğini belirtti. Uraloğlu, Temmuz ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 5 milyon 529 bin 163 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 6 milyon 559 bin 13 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

'EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN YÜK CİNSİ BRİKETLENMEMİŞ TAŞ KÖMÜRÜ'

Uraloğlu, Temmuz ayında taşınan yük cinsleri bazında 1 milyon 373 bin 291 tonluk artış ile bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin briketlenmemiş taş kömürü olduğunu kaydederek, limanlarda 3 milyon 235 bin 769 ton briketlenmemiş taş kömürü elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, "Temmuz ayında portland çimento, 1 milyon 86 bin 916 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Söz konusu yük cinsini klinker ile fuel oil yük cinsleri izledi. Briketlenmemiş taş kömürü, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde 3 milyon 97 bin 668 ton ile taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, ham petrol ve hurda demir yük cinsleri takip etti" dedi.

'EN FAZLA RUSYA'DAN GELDİ'

Uraloğlu, deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildiğini, bunu ABD'ye ve İspanya'ya yapılan taşımaların takip ettiğini kaydetti. Uraloğlu ayrıca deniz yolu ile limanlara gelen en fazla yükün Rusya'dan yapılan taşımalar olduğunu da bildirdi.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Limanlarda Konteyner Elleçlemesi Artış Gösterdi - Son Dakika

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