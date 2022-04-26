Lise Öğrencileri Buluş ve Tasarım Sergisi açıldı - Son Dakika

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü kapsamında "Lise Öğrencileri Buluş ve Tasarım Sergisi" açıldı.

TÜRKPATENT Başkan Vekili Cemil Başpınar, Kurum'da serginin açılışı dolayısıyla düzenlenen törendeki konuşmasında, buluş ve tasarımlarını sergileyecek gençleri tebrik ederek, gençlerin buluş yapma, teknik problemlere yeni çözümler üretme ve tasarım geliştirme motivasyonunun artarak devam etmesini dilediğini söyledi.

Teknolojik gelişmeler ve yenilikçi faaliyetlerin ekonomik büyümenin ve küresel rekabetin yönünü belirlediğine işaret eden Başpınar, "Dijital teknolojilerde adeta bir patlama yaşanıyor. Hızla gelişen ve büyüyen bu teknolojiler hayatımızın her alanını dönüştürüyor. Aynı zamanda bizlere çok önemli fırsatlar da sunuyor." diye konuştu.

Başpınar, son dönemde Türkiye'nin sınai mülkiyet alanında kapasitesini yıldan yıla artırdığına dikkati çekerek, Geçen yıl TÜRKPATENT'in 750 bin başvuru ve başvuru sonrası işlem talebi aldığını söyledi.

Tescil faaliyetlerinin yanında tanıtım, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri de gerçekleştirdiklerini anlatan Başpınar, şunları kaydetti:

"Sınai mülkiyet alanında gerçekleştirilen her etkinlik geleceğin Türkiye'sine bir yatırım anlamına geliyor. Zira sınai mülkiyet hakları geleceğimizi şekillendirecek fikri ürünleri ve yenilikleri koruma altına alıyor. Bugün başvurusu yapılan önemli bir patent 20 yıl boyunca hayatımızı derinden etkileme potansiyeli barındırıyor."

Başpınar, eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin hedef kitlesini özellikle gençlerin oluşturduğunu belirterek, bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile de yakın iş birliği içinde olduklarını vurguladı.

"2022'de hedef 7 bin 500 tescil"

Ankara Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa da 2018 Kasım'da yayımlanan bir rapora göre fikri mülkiyet başvuru yapan okul sayısının oldukça yetersiz olduğunu dile getirdi.

Rapora göre Ankara'da bulunan tüm okullardan yalnızca 2 fikri mülkiyet başvurusu yapıldığını aktaran Fatsa, 2019'da Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜRKPATENT arasında iş birliği protokolü imzalandığını anımsattı.

Farkındalık oluşturacak faaliyetlere de değinen Fatsa, şu ifadeleri kullandı:

"Gelinen noktada 2018'de 2 olan başvuru sayısı bugün 117'ye ulaştı, bunlardan 16 tanesi tescil edildi. 2021'de Türkiye genelinde 1441 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili alınarak rekor kırıldı. 2022 yılında ise 7 bin 500 ürünün tescili hedef olarak belirlendi. Şu ana kadar kısa sürede 6 bin 869 ürünün tasarım tescili onaylandı. Fırsat verildiğinde, imkan sunulduğunda, neler yapabileceğimizi bu rakamlar bize gösteriyor. Daha fazlasını, iyilerini yapabiliriz. Biz gençlerimize güveniyoruz ve bu imkanlardan da azami derecede faydalanacaklarına, belirlenen hedeflerin çok üzerinde sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz."

Konuşmaların ardından, Başpınar ve Fatsa, 2019-2021 yıllarında Ankara'dan en fazla patent, faydalı model ve tasarım başvurusu yapan okullara teşekkür belgesi takdim etti. Daha sonra kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi.