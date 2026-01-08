Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye\'nin en ucuz sıfır otomobili

Türkiye'de sıfır otomobil piyasasında yeni yıla zamlarla girilirken, markaların ocak ayı fiyat listeleri de güncellendi. CNBC-e'nin derlediği listeye göre, 2026 yılı ocak ayında Türkiye'de 1 milyon TL'nin altında sıfır otomobil kalmadı. Güncellenen sıralamada zirve değişirken, en uygun fiyatlı modellerin başlangıç fiyatları 1,2 milyon TL bandına çıktı.

ZİRVEDE DACIA SANDERO STEPWAY VAR

Listede yer alan modellere göre ocak 2026 itibarıyla Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili Dacia Sandero Stepway oldu. Modelin satış fiyatı 1 milyon 240 bin TL olarak açıklandı.

Listenin ikinci sırasında Fiat Egea Cross yer aldı. Egea Cross'un ocak ayı satış fiyatı 1 milyon 269 bin 900 TL olarak belirtilirken, üçüncü sıraya Kia Picanto girdi. Picanto'nun satış fiyatı ise 1 milyon 290 bin TL oldu.

HYUNDAI İ20 DÖRDÜNCÜ SIRADA

Derlemeye göre dördüncü sırada Hyundai i20 bulunuyor. Modelin ocak 2026 satış fiyatı 1 milyon 334 bin 500 TL olarak paylaşıldı. Beşinci sıradaki Fiat Egea Sedan için ise 1 milyon 369 bin 900 TL fiyat verildi.

CITROEN E-C3 6 SIRAYA YERLEŞTİ

Listede altıncı sıraya Citroen e-C3 yerleşti. e-C3'ün satış fiyatı 1 milyon 420 bin TL olarak açıklandı. Yedinci sıradaki Hyundai Inster ise 1 milyon 453 bin TL fiyat etiketiyle listede yer aldı.

HYUNDAI LİSTEYE DAMGA VURDU

Sekizinci sırada Hyundai Bayon bulunurken, modelin ocak ayı satış fiyatı 1 milyon 471 bin TL olarak paylaşıldı. Dokuzuncu sıraya Fiat Grande Panda girerken, fiyatı 1 milyon 499 bin 900 TL olarak duyuruldu. Listenin onuncu sırasında ise Opel Corsa yer aldı ve modelin satış fiyatı 1 milyon 505 bin TL olarak açıklandı.