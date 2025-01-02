LNG Gemisi Türkiye'ye Geliyor

ABD'nin Freeport Limanı'ndan yola çıkan "BW CASSIA" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 13 Ocak'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 25 Aralık'ta ABD'den ayrılan LNG gemisi Atlas Okyanusu'nda seyrine devam ediyor.
Toplam 174 bin metreküp kapasiteli geminin, 13 Ocak'ta BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Singapur bandıralı gemi, 2022'de inşa edilmişti.
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