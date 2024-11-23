MAGİNDER 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Ekonomi

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), 2. Olağan Genel Kurulu İş dünyasının ve şehrin önde gelen isimlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Girişimcilik ve dayanışma ruhununun bir kez daha zirveye taşındığı genel kurulda Salih Karademir yeniden seçilerek güven tazeledi.

Bir otelde gerçekleşen MAGİNDER 2. Olağan genel kurulu siyaset ve iş dünyasını bir araya getirdi. Yeniden başkan seçilen Salih Karademir konuşmasında MAGİNDER'in Malatya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki rolüne vurgu yaparak, "Birlikte şehrimiz ve ülkemiz için daha büyük adımlar atacağız" dedi.

Vahap Küçük, MAGİNDER'in onursal başkanı seçildi

Genel kurulda Malatyalı iş adamı Vahap Küçük, oy birliğiyle MAGİNDER Onursal Başkanı seçildi. Küçük burada yaptığı konuşmada MAGİNDER'in şehrin kalkınmasındaki kritik önemine dikkat çekerek, "Birlikte daha güçlü adımlar atarak hem şehrimizin ekonomisine hem de sosyal yapısına değer katacağız. Bu güçlü ailenin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Genel kurula katılan Malatya Valisi Seddar Yavuz da bölgedeki çalışmalar ve projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Vali Seddar Yavuz, 6 Şubat depreminden sonra Malatya'nın yeniden inşası için yürütülen çalışmaları detaylı bir şekilde anlattı. Şehirdeki ağır hasarlı binaların yüzde 94'ünün yıkıldığını, orta hasardan ağır hasara dönen binaların ise yüzde 68'inin ise yıkımının tamamlandığını belirten Yavuz, Malatya'da 2025 yılı sonuna kadar depremden etkilenen bölgelerde konut ve işyerlerinin teslim edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Vali Yavuz, şehrin zemininin zorlu bir yapıya sahip olduğunu ancak rezerv alanlar ve kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dirençli ve modern bir şehir oluşturma hedefinde olduklarını belirtti. Yavuz, Kışla Caddesi Saray Mahallesi gibi bölgelerde yürütülen büyük altyapı projeleri sayesinde Malatya'nın Doğu Anadolu Bölgesi'nde örnek bir şehir olmasını amaçladıklarını söyledi. Sanayi projeleri kapsamında, 3. Organize Sanayi Bölgesi'ni hayata geçirmek istediklerini ifade eden Vali Yavuz, Malatya'nın ekonomik anlamda bölgenin lokomotifi olmasını hedeflediklerini aktardı.

Konuşmasının sonunda Vali Yavuz, Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için iş insanlarının ve halkın desteğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Şehrin toparlanma sürecinde büyük bir yol kat edildiğini belirten Yavuz, "2025 yılı, Malatya için bir dönüm noktası olacak. Hep birlikte bu süreci başarıyla tamamlayacağız" dedi.

Genel kurulda, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, MAGİNDER Onursal Başkanı Vahap Küçük ve çok sayıda iş insanı da yer aldı.

Yeni tönetim kurulu belirlendi

Öte yandan yeni dönemde görev alacak MAGİNDER Yönetim Kurulu ise Alp Giray Gültekin, Rıdvan Budak, Mesut Özdemir, Belkıs Şavata Gücük, Arif Aksoğan, Fatih Canbay, Turgay Gezgin, Bülent Güngör, Ali Rıza Ilıcak, 'Kamil Biter, Kasım Büber, Turgay Taştan, Ahmet Güldaş, Aydın Doğan, Yusuf Can Yeter, Mehmet Anşin, 'Turan Polat, Zühal Özer, Abdulkadir Saygı, ' Erdal Doğan, Ertan Zeten, Hasan Birdalıyılmaz, 'Alperen Deniz, Cebrail Turhan, Abdurrahman Aldı, Turgay Vanlıoğlu, Hülya Eroğlu, 'Oktay Avşar, Kadircan Esen, Nevzat Diri, Ender Gül, Şahide Baran, Ömer Selen ve Onur Uçan'dan oluştu. - MALATYA