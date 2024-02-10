Paketli çekirdeğin içinden sigara izmariti çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Paketli çekirdeğin içinden sigara izmariti çıktı

Malatya'da özel bir göz hastanesinde çalışan sağlıkçı, BİM'den aldığı çekirdek poşetini eve getirdiğinde içilmiş sigara izmaritiyle karşılaştı. Ürünün üzerinde yazan firma yerine başka bir firmanın telefona çıkması üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen sağlıkçı, marketi ve firmayı hukuki yollarla hesap sormaya hazırlanıyor. Sağlıkçı, paketin açılmamış olduğunu ve içilmiş sigara izmaritini gördükten sonra bulaşıcı hastalık riski olup olmadığını bilemediklerini belirtti.

10.02.2024 13:16  Güncelleme: 14:59
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Malatya'da özel bir göz hastanesinde çalışan sağlıkçı Hazar Ülger, bir zincir market şubesinden paketli halde çekirdek alarak evinin yolunu tuttu. Çekirdeği yemek için paketi eline alan adam, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Açılmamış poşetin içerisinde içilmiş sigara izmariti gören Ülger, marketi ve firmayı mahkemeye vermeye hazırlanıyor.

ŞİKAYET ETMEK İÇİN ARADI, MUHATAP BULAMADI

Hazar Ülger, iş çıkışı arkadaşları ile birlikte alışveriş yapmak için zincir market şubelerinden birine gitti. Burada çekirdek alan Ülger, eve geldiğinde ise gözlerine inanamadı.

Poşetin içerisinde içilmiş bir sigara izmariti gören Ülger, paketin üzerinde yazan üretici firmayı aradı. Ancak poşette yazan firma yerine başka bir firmanın telefona çıktığını belirten Hazar Ülger, bu durum karşısında da ne yapacağını bilemedi.

Aldığı paket çekirdeğin içinden sigara izmariti çıktı

"BENZER ŞİKAYETLERLE KARŞILAŞTIK"

Başından geçenleri anlatan Ülger, "BİM'de alışveriş yaptık sonra çekirdek aldık arkadaşlarımla. Eve geldik ve fark ettik ki içinde sigara izmariti var. Konuyla ilgili bir muhatap bulamadık. Firma da bize dönüş yapmadı. Sonrasında bir video çekip bunu sosyal medya da paylaştık. Kısa sürede milyon izlendi video. Birçok yorum yapıldı benzeri şikayetlerle karşılaşanlar tarafından. Bu sıkıntılı bir süreç. Ben de bir sağlıkçı olarak, bu izmariti atan, içen kişinin herhangi bir bulaşıcı hastalığını olup olmadığını bilemiyoruz.

Paketi hiçbir şekilde açmadık. İncelendiğinde zaten bu görülecektir poşetin orijinal kapalı olduğu. Dava hazırlıklarına başladık, kesinlikle bu ciddi bir konu" dedi.

Aldığı paket çekirdeğin içinden sigara izmariti çıktı

FİRMAYI DAVA ETMEYE HAZIRLANIYOR

Ödemeyi kredi kartı ile yaptığını ve ekstrede bunun kesinlikle belli olduğunu da ifade eden Ülger, avukatı aracılığı ile konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını da söyledi.

Paketli çekirdeğin içinden sigara izmariti çıktı
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: Öyle büyük tazminatlar bekleme kardeş. Yemediğin icin zarar da görmedin. Firmanın ağır kusuru olduğunu da sanmıyorum. Firmaya ceza kesilir, sana da 10 bin tazminat verirler en fazla tahminimce. Öbür türlü buna kazanç sağlamaya çalıştığın gözüyle bakılır. Bilgine. 20 28 Yanıtla
  • Serkan Basar: ne güzel işte adamlar keyif yapmanı istemişler 13 26 Yanıtla
  • Uğur RİZE: Ede bim cekirdeği bu . İyi para kaldıracan simdiden tebrikler 18 11 Yanıtla
  • Asel Krt: Ee ne güzel işte adamlar sigaranı bile düşünmüş biz para verip alıyoruz :) 5 2 Yanıtla

Malatya, Hukuk, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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