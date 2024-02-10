Paketli çekirdeğin içinden sigara izmariti çıktı

Malatya'da özel bir göz hastanesinde çalışan sağlıkçı Hazar Ülger, bir zincir market şubesinden paketli halde çekirdek alarak evinin yolunu tuttu. Çekirdeği yemek için paketi eline alan adam, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Açılmamış poşetin içerisinde içilmiş sigara izmariti gören Ülger, marketi ve firmayı mahkemeye vermeye hazırlanıyor.
Hazar Ülger, iş çıkışı arkadaşları ile birlikte alışveriş yapmak için zincir market şubelerinden birine gitti. Burada çekirdek alan Ülger, eve geldiğinde ise gözlerine inanamadı.
Poşetin içerisinde içilmiş bir sigara izmariti gören Ülger, paketin üzerinde yazan üretici firmayı aradı. Ancak poşette yazan firma yerine başka bir firmanın telefona çıktığını belirten Hazar Ülger, bu durum karşısında da ne yapacağını bilemedi.
Başından geçenleri anlatan Ülger, "BİM'de alışveriş yaptık sonra çekirdek aldık arkadaşlarımla. Eve geldik ve fark ettik ki içinde sigara izmariti var. Konuyla ilgili bir muhatap bulamadık. Firma da bize dönüş yapmadı. Sonrasında bir video çekip bunu sosyal medya da paylaştık. Kısa sürede milyon izlendi video. Birçok yorum yapıldı benzeri şikayetlerle karşılaşanlar tarafından. Bu sıkıntılı bir süreç. Ben de bir sağlıkçı olarak, bu izmariti atan, içen kişinin herhangi bir bulaşıcı hastalığını olup olmadığını bilemiyoruz.
Paketi hiçbir şekilde açmadık. İncelendiğinde zaten bu görülecektir poşetin orijinal kapalı olduğu. Dava hazırlıklarına başladık, kesinlikle bu ciddi bir konu" dedi.
Ödemeyi kredi kartı ile yaptığını ve ekstrede bunun kesinlikle belli olduğunu da ifade eden Ülger, avukatı aracılığı ile konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını da söyledi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
Hatay'da, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ın cesedi bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, yaylada toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. gözaltına alındı.
Son Dakika › Ekonomi › Paketli çekirdeğin içinden sigara izmariti çıktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?