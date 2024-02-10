Paketli çekirdeğin içinden sigara izmariti çıktı

Ekonomi

Malatya'da özel bir göz hastanesinde çalışan sağlıkçı Hazar Ülger, bir zincir market şubesinden paketli halde çekirdek alarak evinin yolunu tuttu. Çekirdeği yemek için paketi eline alan adam, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Açılmamış poşetin içerisinde içilmiş sigara izmariti gören Ülger, marketi ve firmayı mahkemeye vermeye hazırlanıyor.

ŞİKAYET ETMEK İÇİN ARADI, MUHATAP BULAMADI

Hazar Ülger, iş çıkışı arkadaşları ile birlikte alışveriş yapmak için zincir market şubelerinden birine gitti. Burada çekirdek alan Ülger, eve geldiğinde ise gözlerine inanamadı.

Poşetin içerisinde içilmiş bir sigara izmariti gören Ülger, paketin üzerinde yazan üretici firmayı aradı. Ancak poşette yazan firma yerine başka bir firmanın telefona çıktığını belirten Hazar Ülger, bu durum karşısında da ne yapacağını bilemedi.

"BENZER ŞİKAYETLERLE KARŞILAŞTIK"

Başından geçenleri anlatan Ülger, "BİM'de alışveriş yaptık sonra çekirdek aldık arkadaşlarımla. Eve geldik ve fark ettik ki içinde sigara izmariti var. Konuyla ilgili bir muhatap bulamadık. Firma da bize dönüş yapmadı. Sonrasında bir video çekip bunu sosyal medya da paylaştık. Kısa sürede milyon izlendi video. Birçok yorum yapıldı benzeri şikayetlerle karşılaşanlar tarafından. Bu sıkıntılı bir süreç. Ben de bir sağlıkçı olarak, bu izmariti atan, içen kişinin herhangi bir bulaşıcı hastalığını olup olmadığını bilemiyoruz.

Paketi hiçbir şekilde açmadık. İncelendiğinde zaten bu görülecektir poşetin orijinal kapalı olduğu. Dava hazırlıklarına başladık, kesinlikle bu ciddi bir konu" dedi.

FİRMAYI DAVA ETMEYE HAZIRLANIYOR

Ödemeyi kredi kartı ile yaptığını ve ekstrede bunun kesinlikle belli olduğunu da ifade eden Ülger, avukatı aracılığı ile konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını da söyledi.