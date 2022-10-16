Malatya haberi... Battalgazi'de Tekstilkent projesi için ilk kazma vuruldu - Son Dakika
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Malatya haberi... Battalgazi'de Tekstilkent projesi için ilk kazma vuruldu

16.10.2022 15:39
Malatya haberi... Battalgazi'de Tekstilkent projesi için ilk kazma vuruldu

Malatya haberleri: Malatya Battalgazi Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü, ilçeye katma değer sağlayarak istihdamı artıracak Tekstilkent Projesi'nde ilk kazma vuruldu.

Malatya Battalgazi Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü, ilçeye katma değer sağlayarak istihdamı artıracak Tekstilkent Projesi'nde ilk kazma vuruldu. İlçeye katma değer sağlayacak projenin 2023 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla Battalgazi Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" çerçevesinde Hatunsuyu Mahallesi'ne kurulacak olan Tekstilkent projesinde ilk kazma vuruldu. Tekstil altyapısının oluşturulmasında önemli rol oynayacak olan proje çerçevesinde Malatya Caddesinde bulunan 6 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak olan fabrikanın yapımı için temel çalışmalarının startını veren Battalgazi Belediyesi, proje ile kadın ve gençlerin istihdama katılmasında öncü rol üstlenecek. Battalgazi'de istihdamı artıracak, ilçeye katma değer sağlayacak projeyle tekstil sektöründe Türkiye'ye yönelen talebin büyük bir bölümü Battalgazi ilçesinden karşılanacak. En az 500 kişiye iş istihdamı sağlamasının yanı sıra Battalgazi'nin bölgede yeniden yükselen yıldızı olmasında da önemli rol oynayacak olan projenin ise 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. Bu tür yatırımlar ile Medeniyetin Kalbi Battalgazi'nin her geçen gün daha da geliştiğini ve büyüdüğünü belirten Belediye Başkanı Osman Güder, ilçeye katma değer sağlayacak projenin Malatya'ya ve Battalgazi'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Güder, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tekstil istihdamı arttığı için bazı ilçelerde bu tür yatırımlara öncelik verilmesi talimatını verdi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde uygulanıyor. Tekstilkent projesi, genç istihdamını hızlı bir şekilde sağlamaya yönelik bir programdır. Battalgazi'mizde de projeyi Hatunsuyu mahallemizde hayata geçiriyoruz. Hatunsuyu bizim için önemli merkezlerden bir tanesidir. Battalgazi bölgemizden organize sanayi bölgesine giden birçok vatandaşlarımız var. Özellikle gençlerin çalıştığı bu sektörde, uzak yerde çalışmaları verimi düşürüyor. Bizde proje ile sektörü bölgemize getiriyoruz. Projemizin temel çalışmalarının startını verdik. Malatya'mıza ve Battalgazi'mize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Tekstilkent, Hatunsuyu, gençlik, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya haberi... Battalgazi'de Tekstilkent projesi için ilk kazma vuruldu - Son Dakika

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