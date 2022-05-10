Malta ve Bahamalar bandıralı 2 kruvaziyer Bodrum'a yanaştı - Son Dakika

Bahamalar bayraklı "Emerald Azzurra" ve Malta bayraklı "Star Flyer" ile Bodrum'a 202 turist geldi.

Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan Bahamalar bayraklı 110 metrelik kruvaziyerde, 84 yolcu, 70 kişilik mürettebat bulunuyor.

Kuşadası'ndan gelen ve akşam ilçeden ayrılıp Rodos'a devam edecek gemiden inen İngiliz ve ABD ağırlıklı yolcular, Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı.

Yine iskeleye yanaştırılan Malta bayraklı 72 metrelik yelkenli kruvaziyerde de ABD, İngiliz ve Alman ağırlıklı 118 yolcu, 69 kişilik mürettebat yer alıyor. Rodos'tan gelen gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından şehir turuna çıktı.

Geminin akşam Dalyan'a hareket edeceği öğrenildi.

Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, yaptığı açıklamada, her gün yeni bir gemiyi limanda görmenin kendilerini çok umutlandırdığını belirterek, "Bodrum'a yakışan bir tabloyu daha da ileriye taşıyabilmek en önemli gayelerimizden. Sezon harika başladı." dedi.