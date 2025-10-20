Manavgat Altın Susamı AB'de Tescilleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Manavgat Altın Susamı AB'de Tescilleniyor

Manavgat Altın Susamı AB\'de Tescilleniyor
20.10.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki Manavgat Altın Susamı'nın, Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret için başvurular başladı.

MUSTAFA KARABIYIK - Susam üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Antalya'da, coğrafi işaretli "Manavgat Altın Susamı"nın, Avrupa Birliği nezdinde de tescillenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Yaklaşık 60 bin dekar alanda susam üretiminin yapıldığı kentte hasat dönemi tamamlandı. Tarlalardan toplanan susamlar, paketlenerek hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiliyor.

Kentte yüksek yağ kalitesi, kendine özgü aroması ve besin değeriyle öne çıkan Manavgat susamı, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işaret belgesi ile yaklaşık 4 yıl önce tescillendirildi.

Türkiye'deki susam üretiminin üçte biri Antalya'da

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, AA muhabirine, susamın Türkiye'nin en kıymetli ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de 14 bin 439 ton susam üretimi yapıldığını belirten Erkal, Antalya'da yaklaşık 60 bin dekar alanda 5 bin tondan fazla susam üretildiğini belirtti.

Türkiye'deki en fazla susam üretiminin Antalya'da gerçekleştirildiğini dile getiren Erkal, "Türkiye'deki susam üretim alanlarının beşte biri bizdeyken toplam üretim miktarının üçte birini biz üretiyoruz. Bu ne demek? Bizim susamımız daha verimli." dedi.

Erkal, kentteki susam hasat döneminin yeni bittiğini ve geçen yıla göre üretimin daha iyi olduğunu kaydetti.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının tarım arazilerinin etkinleştirilmesi yönündeki çalışmalarıyla bu yıl susam üretim alanına bin dekar daha ilave edildiğini aktaran Erkal, kentte susam üretiminin daha da artacağını bildirdi.

Antalya'da Manavgat Altın Susamı'nın coğrafi işaretli ürün olduğunu da vurgulayan Erkal, "Antalya'da coğrafi işaretli Manavgat Altın Susamı'nın Avrupa Birliği nezdinde de coğrafi işaret alması için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Yağ oranı ve lezzetiyle farklı

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da Antalya'da üretilen susamın aroması ve verimliliği açısından farklı olduğunu belirtti.

Manavgat susamının adının, Osmanlı dönemindeki tapu tahrir defterlerinde de geçtiğine işaret eden Çandır, "Türkiye'de üretilen susamın yüzde 35'ini Antalya'da üretiyoruz. Özellikle Osmanlı'da saray mutfağına gitmesiyle de ünlü. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işaret tescili alan Manavgat susamı, yağ oranıyla ve lezzetiyle dünyada öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, ilçede yaklaşık 45 bin dönüm alanda susam üretildiğini bildirdi.

Bu yıl 4 bin 500 ton civarında ürün aldıklarını anlatan Metin, şunları kaydetti:

"Manavgat Altın Susamı hem ekonomik açıdan hem de lezzet açısından daha değerli. Yüksek yağ oranıyla, aromasıyla tat ve tahin verimi açısından kaliteli. Tarihte Osmanlı mutfağında kullanılan bu ürünümüz hem iç piyasada değerlendiriliyor hem de ağırlıklı olarak Japonya başta olmak üzere ABD, Irak ve İngiltere'de talep görüyor."

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Manavgat, Türkiye, antalya, İhracat, Ekonomi, Üretim, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manavgat Altın Susamı AB'de Tescilleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
Pezeşkiyan, Türkiye’yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama... Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Oto tamirhanesinde dehşet anları Az daha yanacaklardı Oto tamirhanesinde dehşet anları! Az daha yanacaklardı

15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
14:52
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
14:29
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:32
İsrailliler’den UEFA’ya skandal Galatasaray çağrısı
İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 15:43:58. #7.11#
SON DAKİKA: Manavgat Altın Susamı AB'de Tescilleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.