Mandalina çiftçinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
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Mandalina çiftçinin yüzünü güldürüyor

14.10.2022 00:57
Mandalina çiftçinin yüzünü güldürüyor

Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden olan Adana'da mandalina hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden olan Adana'da mandalina hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Türkiye'de 580 bin dönüm, Adana'da ise 240 bin dönüm alanda üretimi yapılan mandalinada 20 Mart'taki soğuk hava nedeniyle ağaçlar zarar gördüğü için rekolte bu sene düşük bekleniyor. Yüreğir ilçesinde yetişen 'eary-n', 'okitsu' ve 'miho wase' cinsi erkenci mandalinalar, Türkiye'nin dört bir yanı başta olmak üzere Irak, Rusya, Ukrayna ve Doğu Avrupa'ya gönderiliyor. Bahçede fiyatlar ise 4 ile 6 lira arasında değişiyor.

Hasat sırasında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Havaların çok soğuk ve sert geçmesi nedeniyle mandalina hasadı gecikmeli başladı. 30 Eylül'de mandalina kesimine izin verildi. 6 Ekim'de de ihracat başladı. Genelde şu anda erkenci mandalina hasadı yapılmakta. Yurt dışından istek çok ve bütün ülkelere ürün gönderilmekte. Ancak 20 Mart'ta yaşanan don nedeniyle erkenci olmayan ürünlerde meyve eksikliği var" dedi.

"Üründe eksiklikler var"

Çiftçinin fiyatlardan dolayı yüzünün güldüğünü aktaran Doğan, "Şu anda fiyatlar 5 lira ve üzerinde satılıyor. Çiftçi memnun. Hasat devam ediyor ve bir sıkıntı yok. İlk etapta 4 liraya satıldı mandalina ama şu anda kalitesine göre 6 liraya kadar fiyat çıkmakta. Aslında 5-6 liraya satıldığında çiftçi çok fazla para kazanamıyor. Yaşanan don nedeniyle verim düşük. 6 liraya satıldığında çiftçinin eline az para geçecek. Portakal ve limonda fiyatlar 8-10 lirayı buldu ama meyvelerde ürün eksikliği var" ifadelerini kullandı.

Fiyatların çok fazla düşmeyeceğini söyleyen Doğan, "Fiyatlar bahçede 4 ile 6 lira arasında satıldığında vatandaşlar da 8-10 liraya satın alacak. Bu fiyatlar normal, çok yüksek değil" diye konuştu. - ADANA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mandalina çiftçinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

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