Manisa\'da İçme Suyu Dağıtım Tesislerinde Online Analizler Yapılıyor

Manisa merkezin yüzde 60'ının su ihtiyacını karşılayan Akpınar İçme Suyu Dağıtım Tesislerinde online arsenik ve demir cihazı ile anlık parametre analizleri yapılarak teknik personeller tarafından kontrolleri sağlanmaya devam ediyor. Ayrıca sistemde arıtılarak şebekeye verilen suyun analizleri ve anlık bakiye klor ölçümleri de cihazlarla yapılarak tesisin 7 gün 24 saat takibi sağlanıyor.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkezin yüzde 60'ının su ihtiyacını karşılayan Akpınar İçme Suyu Dağıtım Tesisleri'nde 7 gün 24 saat donanımsal kontrollerini sürdürüyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından tesiste bulunan online arsenik ve demir cihazı ile anlık parametre analizleri yapılarak kontrolleri sağlanmaya devam ediyor. Ayrıca sistemde arıtılarak şebekeye verilen suyun analizleri ve anlık bakiye klor ölçümleri de cihazlarla yapılarak tesisin takibi sağlanıyor. Öte yandan anlık veriler SCADA sisteminden takip edilerek yaşanabilecek olumsuzluklar karşı erken önlem alınıyor.
"2 bin metreküp su tesise geri kazandırılıyor"
Tesisin genel işleyişi ile ilgili açıklama yapan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "Akpınar İçme Suyu Dağıtım Tesisimiz, Manisa'mızın su ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyor, yani Manisa'mızın kalbi durumunda bulunuyor. Tesisimizde günlük 70 bin metreküp su arıtılarak vatandaşlarımıza kaliteli ve sağlıklı su temini sağlanıyor. Arıtma esnasında 24 saatte 2 bin metreküp su dışarı deşarj ediliyor. Bu kayıp suyun da yüzde 98'i inşa ettiğimiz geri kazanım tesisiyle yeniden şebekeye veriliyor" ifadelerini kullandı.
"SCADA sisteminden takip ediliyor"
Akpınar İçme Suyu Dağıtım Tesisleri'nde sağlıklı ve modern sistemlerle 7 gün 24 saat donanımsal kontrollerin sürdüğünü ifade eden Aydınyer, "Tesisimizde bulunan online arsenik ve demir cihazı ile anlık parametre analizleri yapılarak teknik personellerimiz tarafından kontrolleri sağlanıyor. Sistemde arıtılarak şebekeye verilen suyun da analizi ve anlık bakiye klor ölçümleri online cihazlarla yapılarak takibi sağlanıyor. Tesisin anlık verileri aynı zamanda SCADA sisteminden takip ediliyor, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı erken önlem alınabiliyor" dedi.
"Tesisin klor başarısı yüzde 100"
İl genelinde içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonunun sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüğünü belirten Aydınyer, "İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Mart 2024 tarihine kadar yapılan bakiye klor ölçüm uygunluk oranımızın yüzde 100 olduğu belirlendi. Elde edilen başarı kurumumuz tarafından gerçekleştirilen sürdürülebilir uygulamalar neticesinde gerçekleşmiştir. Vatandaşımızın kullanımına sunulan içme suyu İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre uygundur ve analiz sonuçları idaremiz teknik personellerince takip edilerek değerlendirilmeye devam edecektir" dedi. - MANİSA
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