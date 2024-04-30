Manisa'da indirimli su uygulaması başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da indirimli su uygulaması başlıyor

Manisa\'da indirimli su uygulaması başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in seçim sürecinde verdiği sözlerden biri olan ve Manisa'da mesken ve türevlerinde ilk 2 ton su 1 TL, sonraki kademelerde ise yüzde 30 indirim uygulaması 1 Mayıs itibariyle başlayacak.

30.04.2024 15:29  Güncelleme: 15:35
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in seçim sürecinde verdiği sözlerden biri olan ve Manisa'da mesken ve türevlerinde ilk 2 ton su 1 TL, sonraki kademelerde ise yüzde 30 indirim uygulaması 1 Mayıs itibariyle başlayacak. 30 Nisan saat: 23.45'den 1 Mayıs saat: 06.00'a kadar sistemlerde yapılacak olan güncellemenin ardından Manisalılar artık suyun ilk 2 tonunu 1 TL'den sonraki kademelerde ise yüzde 30 indirimli olarak kullanmaya başlayacak.

Manisa'da indirimli su uygulaması başlıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, indirimli su tarifesinin kabul edildiği MASKİ Olağanüstü genel kurulunda yaptığı konuşmada; Manisa'da Türkiye'nin en pahalı suyunun kullanıldığını defalarca ifade ettiğine vurgu yaparak, halkın aile ekonomisine önemi katkı sağlayacak olan ilk 2 ton su 1 TL sözünü yerine getirmekten dolayı büyük mutluluk yaşadığını dile getirmişti.

Başkan Zeyrek verdiği sözü tuttu, beklenen gün geldi

30 Nisan saat: 23.45'den 1 Mayıs saat: 06.00'a kadar sistemlerde güncelleme yapılacak. Bu tarih ve saatler arasında bankaların mobil uygulamaları, MASKİ pratikler, MASKİ matikler, MASKİ mobil uygulama ve online.manisasu.gov.tr üzerinden yapılacak su yükleme ve fatura ödeme işlemlerinde sistemler hizmet dışı kalacak. 1 Mayıs saat: 06.00'dan sonra ise yeni ücret tarifeleri Manisa il genelinde uygulanmaya başlayacak. Kartlı sayaç aboneleri 1 Mayıs gününden itibaren indirimli olarak su yükleme işlemlerini yapmaya başlayacak. Mekanik sayaç abonelerinin faturalarına da indirimli tarife 1 Mayıs itibariyle yansıtılacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da indirimli su uygulaması başlıyor - Son Dakika

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