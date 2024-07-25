Manisa\'da Mesleki Eğitim İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Ekonomi

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Manisa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitimin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği protokolü imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlarına Sağlanan Teşvikler ve Öğrencilere Yönelik Devlet Katkıları' temalı iş birliği protokolünüm ardından Manisa'da, mesleki eğitim alanında eğitim alan gençlerin mezun olduğu alanda istihdam edilmesini sağlamaya yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan iki kurum arasında imzalanan bu protokol kapsamında, mesleki eğitim alanında eğitim alan gençlerimizin, Manisa sanayisinde niteliklerine uygun sektörlerde istihdamlarının sağlanması hedeflenerek istihdamın artırtılmasının amaçlandığını ifade etti. Bu amaçla meslek lisesi mezunu gençlerin mezun olduğu alanda düzenlenen işbaşı eğitim programına katılması halinde katılımcı gruplarına bağlı olarak günlük cep harçlıkları tutarı yüzde 30 artırımlı (850,11 TL) ödeneceğini belirten Tufan, ilk etapta Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Gemi Yapımı alanlarında yer alan 537 meslekte uygulamanın başladığını, çalışmaların tamamlanmasına müteakip diğer meslek alanlarında da uygulamanın başlayacağını, imzalanan protokolün istihdama katkı sağlayarak ilimiz için hayırlı olmasını diledi.

İmza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, "Büyük Ülke Güçlü Türkiye hedeflerimize ulaşmak için sevgili çocuklarımızı ülkemize yararlı olacak şekilde bilgi, beceri ve birikimlerle donatıp en güzel şekilde yetiştirmek ve mezun ettiğimiz her öğrencinin bir meslek sahibi olması için çalışıyoruz. Mesleki ve teknik eğitimi önemsiyoruz ve üzerinde duruyoruz. 'Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlarına Sağlanan Teşvikler ve Öğrencilere Yönelik Devlet Katkıları' temalı iş birliği protokolü; Elektrik Elektronik Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Gemi Yapımı, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme gibi mesleki eğitime katma değer katan yedi alanı kapsamaktadır. Mezun olan öğrencilerimizin eğitim aldıkları alanlarda istihdam edilmeleri bizim önceliğimizdir" dedi.

Uğurelli, mesleki ve teknik ortaöğretim mezunların çalışma hayatına katılımını desteklemek ve Mesleki ve teknik eğitimi, daha yüksek standartlara taşıma amacıyla bugün imzalanan bu protokol ile yarınlarımızın teminatı evlatlarımızın mesleki eğitimini aldıkları alanda sektörde istihdam edilmeleri, mezunlarımızın daha kolay iş bulabilmeleri ve iş yeri uyumlarının arttırılmasını sağlamak amacıyla bir adım daha attıklarını belirtti. Uğurelli, "Şehir-i Şehzade kentimiz için Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın belirlediği politikalar çerçevesinde ilimizde eğitimin niteliği ve içeriğini yüceltecek çalışmalardan biri olan iş birliği protokolünün ilimiz ve öğrencilerimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - MANİSA