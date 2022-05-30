Manisa'da zeytin bahçesinin kuyusundan petrole benzer siyah sıvı aktı! TPAO inceleme başlattı - Son Dakika
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Manisa'da zeytin bahçesinin kuyusundan petrole benzer siyah sıvı aktı! TPAO inceleme başlattı

30.05.2022 19:43

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftçiye ait zeytin bahçesindeki su kuyusundan akan yanıcı ve petrole benzer siyah sıvı merak uyandırdı. Konuyla ile ilgili olarak mahalleye gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkilileri numune aldı. İlk belirlemelere göre ise sızıntının bölgede bulunan fay hatlarından kaynaklandığı açıklandı.

Salihli'ye bağlı Yağbasan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Yüksel'in tarlasındaki su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı nedeniyle yangın çıktı. Yangın üzerine jandarma bölgede güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekerken, sabah mahalleye gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri bölgedeki sondajdan numune aldı.

TPAO, Manisa'da bir bahçedeki kuyudan akan petrole benzer siyah sıvıdan numune aldı

"ÇIKACAK SONUCU BEKLİYORUZ"

Zeytin tarlası sahibi çiftçi Mustafa Yüksel, "Tarlamdaki sondajdan çıkan yanıcı sıvı nedeniyle sabah saatlerinde TPAO yetkilileri numune aldı. Numune sonuçlarına göre bir değerlendirilme yapılacak. Çıkacak sonucu bekliyoruz" dedi.

TPAO, Manisa'da bir bahçedeki kuyudan akan petrole benzer siyah sıvıdan numune aldı

"SIZINTI FAY HATTINDAN KAYNAKLANIYOR"

Yaşanan süreçle ilgili bilgi veren AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise sahanın TPAO tarafından ruhsatlandırılmış bir bölge olduğunu söyledi. Bilen "Yağbasan Mahallesi sahası, şu anda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölge. Kesin sonuçların kısa bir süre içerisinde gelmesini bekliyoruz. Ancak ilk izlenimlere göre bu sızıntının o bölgede yer alan fay hatlarından kaynaklanan bir sızıntı olduğu değerlendiriliyor" dedi.

TPAO, Manisa'da bir bahçedeki kuyudan akan petrole benzer siyah sıvıdan numune aldı
Manisa'da zeytin bahçesinin kuyusundan petrole benzer siyah sıvı aktı! TPAO inceleme başlattı
Manisa'da zeytin bahçesinin kuyusundan petrole benzer siyah sıvı aktı! TPAO inceleme başlattı
Manisa'da zeytin bahçesinin kuyusundan petrole benzer siyah sıvı aktı! TPAO inceleme başlattı
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Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, Zeytin, TPAO, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da zeytin bahçesinin kuyusundan petrole benzer siyah sıvı aktı! TPAO inceleme başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da zeytin bahçesinin kuyusundan petrole benzer siyah sıvı aktı! TPAO inceleme başlattı - Son Dakika
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