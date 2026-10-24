Manisa Demirci'de kestane hasadı başladı, 1100 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Manisa Demirci'de kestane hasadı başladı, 1100 ton rekolte bekleniyor

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Manisa Demirci\'de kestane hasadı başladı, 1100 ton rekolte bekleniyor
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Manisa Demirci\'de kestane hasadı başladı, 1100 ton rekolte bekleniyor
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Manisa Demirci'de 2026 kestane hasadı başladı; 50 bin 800 ağaçtan yaklaşık 1100 ton ürün bekleniyor. Doğal yöntemlerle yetiştirilen kestanenin kilosu 170-210 TL'den alıcı bulurken, Bursa'daki şekerleme imalatçıları ürüne yoğun ilgi gösteriyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde kestane hasadı başladı. Bu sezon 4 bin 300 dekar alanda bulunan 50 bin 800 ağaçtan yaklaşık 1100 ton ürün elde edilmesi beklenirken, doğal yöntemlerle yetiştirilen kestaneler kilosu 170 ile 210 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Kestane şekeri üreticilerinin gözdesi haline gelen Manisa'nın Demirci ilçesinde, 2026 yılı kestane hasadı başladı. Üretim alanlarının her geçen yıl genişlediği ilçede, üreticiler günün ilk ışıklarıyla birlikte kestane toplamak için tarlaların yolunu tutuyor.

İlçeye bağlı Çanakçı, Rahmanlar, Mahmutlar, Yarbasan, Söğütçük ve Kargınışıklar başta olmak üzere 20 kırsal mahallede yetiştirilen kestanelerde hasat mesaisi yoğun şekilde sürüyor. Hasadın en yoğun yapıldığı Çanakçı Mahallesi'nde erkekler sırıklarla ağaçlardaki kestaneleri yere düşürürken, kadınlar koruyucu eldivenlerle dikenli kozalakları toplayarak selelere dolduruyor.

Kestaneler kuyularda 2-3 ay bekletiliyor

Toplanan kestaneler, dağlardan toplanan eğrelti otlarıyla özel olarak hazırlanan kuyulara yerleştirilerek 2 ila 3 ay bekletiliyor. Bu yöntemle kestanelerin kabuklarından daha kolay ayrılması sağlanırken, ürünün lezzetinin de oturduğu belirtiliyor. Kuyulama işleminden geçirilmeyen kestaneler ise evlerde tencerelerde haşlanarak tüketiliyor.

"Şekerlemecilerin ilk tercihi Demirci kestanesi"

Çanakçı Mahalle Muhtarı Şerif Dönmez, Demirci kestanesinin lezzeti ve kalitesiyle pazarda marka haline geldiğini, özellikle Bursa'daki kestane şekeri imalatçılarının ürüne yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

2026 yılı hasat sezonunun üreticilere hayırlı olmasını dileyen Dönmez, kestanenin tamamen doğal yöntemlerle yetiştirildiğini belirterek, "Kestanemizin bakımı tamamen doğal yöntemlerle yapılıyor. Yalnızca hayvan gübresi kullanıyoruz ve üretimimizde kesinlikle zirai ilaç yok. Cenabıallah nasıl verdiyse aynı doğallıkta yetiştiriyoruz. Atalarımızdan devraldığımız bu kıymetli mirası geleceğe taşıyarak torunlarımıza bırakacağız" dedi.

Demirci kestanesinin lezzetini bölgenin doğal şartlarına bağlayan Dönmez, "Kestanemizin lezzeti toprağından, suyundan ve 1.200 rakımlı bölgemizin serin ikliminden geliyor. Kalitesi nedeniyle Bursa'dan gelen şekerleme imalatçıları kestanemizi özellikle tercih ediyor. Bu yıl açılış fiyatlarımız boyutuna göre kilosu 170 ile 210 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

"Kuyuda bekledikçe lezzeti oturuyor"

Kestanenin geleneksel kuyulama yöntemiyle işlendiğini anlatan Dönmez, "Kestaneyi silktikten sonra dağdan topladığımız eğrelti otlarıyla kuyuya koyarız. Ürün kuyu içerisinde bekledikçe daha da şişer ve lezzeti oturur. Toprağımızı traktörle işleyip bakımını yapıyoruz, ağır bir bakım istemiyor. Doğal yapısı ve eşsiz tadıyla kestanemiz bölgenin en önemli değerlerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
EkonomiDemirciManisaGüncelBursaSon Dakika

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