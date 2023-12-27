Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. 2024 yılı bütçesinin oy birliği ile kabul edildiği toplantıda konuşan Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa'nın cazibe merkezi haline getirilmesi gerektiğini ve şehirde kazanılan paranın yine şehirde harcanması gerektiğini söyledi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) 2023 yılının son meclis toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 2023'ün genel değerlendirmesi, güncel gelişmelerin sektörlere etkileri ve iş dünyasının 2024 yılından beklentileri ele alınırken, 2024 yılı bütçesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan, 2023 yılı gerçekleşen bütçesi ve 2024 yılı tahmini bütçesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Ümit Türek, "Bu güzel vatanımızda kardeşçe yaşamak varken bu göz yaşı, bu kan niye anlamakta güçlük çekiyorum. 12 tane vatan evladımızı toprağa verdik. Acımız büyük, içimiz kan ağlıyor. Tekrardan hepimizin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Başkan Yılmaz: "Manisa'da kazanıyoruz başka yerde harcıyoruz"

Toplantıda söz alan 2023 yılının Manisa ekonomisi üzerinde ne gibi etkiler bıraktığını özetleyen Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ise, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askerimize bir kez daha baş sağlığı yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. İçimiz kan ağlıyor. Güçlü duracağız. 2023 yılının Manisa'mız açısından nasıl geçtiğine dair çarpıcı bir gerçeği sizlerle paylaşacağım. Bugün bütçe görüşmelerimiz var o yüzden vaktinizi de fazla almak istemiyorum. Sosyo ekonomik gelişmişlik bakımından Manisa Türkiye'de 81 il arasında 23 ve 25'inci sıra arasında yeri değişiyor. Banka mevduatları ve gelir servet sahibi olma noktasında 53'üncü sıradayız. Konut endeksinde ise 50'nci sıradayız. Manisa'nın 2022 yılı büyüme oranı eksi 1 seviyesinde. Yani Türkiye yüzde 5,6 oranında büyürken, Manisa eksi büyüme ile ülke büyümesine aşağı çeken 30 ilden biri olmuş. Nüfusumuzda Türkiye ortalamasının altında artıyor hatta artmıyor. Bunları sizle neden mi paylaşıyorum? Sonuç olarak Manisa çalışan üreten bir şehir. Refah, maddi kazanç ve ekonomi büyüme buna paralel artmıyor. Tarımın ve Sanayinin başkentiyiz diyoruz. Peki neden bu durumdayız? Çünkü Manisa paranın harcanıldığı bir şehir veya ilçelerden oluşmuyor. Üretim sizi bir yere kadar taşıyor. Daha sonrası için cazibe ve çekim merkezi olmak gerekiyor. Türkiye'nin ekonomik büyümesine en çok katkı veren 15 ilin ortak özelliği, bu iller aynı zamanda turizm ve hizmetler sektörleri bakımından da gelişmiş iller. Kısacası ürettiğimizi şehirde harcayamıyoruz. Bu tablo çok üzücü. Manisa'da kazanıp başka yerde harcıyoruz. Bu noktada şehrimizi cazibe merkezi yapmak için gerekli adımları atmalıyız. Turizmi kesinlikle canlandırmalıyız. 3 kutsal kilisenin şehrimizde yer aldığı bir tabloda neden inanç turizmine yönelik turlar yapılmaz? Şehzadeler şehriyiz, Aigai Herodot'un bahsettiği Batı Anadolu'daki 12 Aiol kentinden biri, Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'nde tek eseri Muradiye Camiimiz var. Bunlar saymakla bitmez. Bu kadar değere sahip olup bunları katma değere çevirme noktasında sıkıntı yaşamamızı anlamak mümkün değil. Şapkamızı önümüze koyup bunları düşünmemiz lazım." dedi.

Manisa TSO 2024 bütçesi oy birliği ile kabul edildi

Son olarak sözlerine oda bütçesi ile ilgili konuşarak son veren Başkan Mehmet Yılmaz, "Odamız 2024 yılı bütçesi görüşüldü. Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen odamız personeli başta olmak üzere, Yönetim Kurulu Muhasip Üyemiz Mehmet Baki Kılıç'a ve Yönetim Kurulu Üyelerimize sizlerin huzurunuzda teşekkürlerimi sunmayı bir borç biliyor, 2024 yılı bütçemizin, odamıza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bütçemiz siz değerli meclis üyelerimizin teveccühü ile oy birliği ile geçti. Ben ve arkadaşlarıma göstermiş olduğunuz güvenden dolayı sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. İş dünyamıza ve odamıza 2024 yılı bütçemiz hayırlı olsun. Sözlerime burada son verirken, her yeni yıl, bir yeni başlangıç ve umutla birlikte gelir. Önümüzdeki yılın hepimize başta sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesi temennisiyle yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlı akşamlar diliyorum" dedi. - MANİSA