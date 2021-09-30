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Manisa TSO'da ekonomik veriler değerlendirildi - Son Dakika

Manisa TSO'da ekonomik veriler değerlendirildi

30.09.2021 16:52
Manisa TSO'da ekonomik veriler değerlendirildi, System.String[]

Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının (Manisa TSO) Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının (Manisa TSO) Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda yerel ve ulusal ekonomik veriler değerlendirilirken, Manisa'nın Ağustos ayı ihracatının yeniden 317 milyon dolarlara yükseldiği vurgulandı.

Manisa TSO Eylül ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında sosyal mesafe ve tedbirlere riayet edilerek gerçekleştirildi. Toplantıda gündemde yer alan maddeler karara bağlandı. Toplantıda söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Eylül ayının ilk haftasında odamızı ziyaret eden TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp odamızı ziyaret ettiği için, çok dar bir zamanda üyelerimiz ile buluştuğu için ayrıca teşekkür ederim. Oda olarak çok güzel bir karşılama ve misafirperverlik örneği gösterdiğimize inanıyorum. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim. Umarız başkanımız Manisa ile oda ve borsalar istişare toplantımıza da iştirak edecek. Bu konuda ne zaman çağırırsanız geliriz demişti. Ev sahipliğimizde gerçekleştireceğimiz bu toplantılar ile üyelerimizin sorunlarını ilgili makamlara iletmeye devam edeceğiz" dedi.

"Dünya ekonomisinde enflasyonist bir ortam oluşmaktadır"

Sözlerine dünya ekonomisinde gerçekleşen gelişmeler ile devam eden Başkan Yılmaz, "Kısıtlamaların gevşemesi ile birlikte artan toplam talep, fiyatların yükselmesine neden olmaktadır. Fiyatların yükselmesi ile birlikte paranın satın alma gücü düşmekte, enflasyonist bir ortam oluşmaktadır. Dünya genelinde 2021 yılının ikinci çeyreğinde ekonomilerde bir büyüme görülmektedir. ABD ekonomisi yüzde 6,6 ve Avrupa Birliği Bölgesi yüzde 13,6 oranında geçen yılın aynı dönemine göre büyümüşlerdir. Ekonomilerin büyümesi ile birlikte enflasyon da ortaya çıkmaya başlamıştır. Artan talep ve bu talebe cevap vermeye çalışan bir üretim ayağından bahsedebiliriz. Talep baskısı ve artan girdi maliyetleri fiyatlar genel seviyesini üst noktalara yükseltmeye başlamıştır. ABD ekonomisinde enflasyon oranı son 13 yılın en yüksek seviyesine, yıllık bazda yüzde 5,4 oranına ulaştı. Eylül ayında bir nebze gerilese de yüksek sevilerinde hala. Euro bölgesinde de ABD ekonomisinde olduğu gibi büyüme rakamlarının yükselmesi ile birlikte enflasyon artmaya başladı. Nitekim yıllık enflasyon yüzde 2,2 ile son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Çin ekonomisine baktığımızda ise ikinci çeyrekte piyasa beklentilerinin altında yüzde 7,9 büyüdüğünü görüyoruz. Çin ekonomisi beklentilerin altında gidiyor. Tedarikte de sıkıntı içinde oldukları dile getiriliyor. Çin'de bir diğer sıkıntı ülkenin en büyük gayrimenkul firması Evergrande'nin yaklaşık 300 milyar dolarlık yükümlülüğünü yerine getiremeyecek olması endişesidir. Firma gayrimenkulleri teslim etmede ve tahvillerin faizlerini ödemede zorluk çekmekte bu da Asya'da bir gayrimenkul krizine mi neden olacak endişesi oluşturmaktadır. Şimdilik hükümet desteği ile sorun çözüldü deniliyor. Ancak temerrüde düşme ihtimali ve piyasaların olumsuz etkilenmeleri söz konusu olabilir. Bütün bu verileri neden aktarma gereği duyuyoruz? Zira bu bölgelerdeki gelişmeler, döviz kurlarını bu da bizim kullandığımız başta benzin, doğalgaz, gübre, ilaç, teknolojik ürünlerin maliyetini hemen etkiliyor. İş insanlarımızın planlarını ve hesaplarını yaparken gelecekteki gelişmeleri bilmelerinde yarar görüyoruz" dedi.

Sözlerine ülke ekonomisinde gerçekleşen gelişmeler ile devam eden Başkan Yılmaz, "Değerli meclis üyelerimiz, ekonomimiz döndüğümüzde ise önemli konulardan biri orta vadeli plan oldu. Orta vadeli plan 2022-2024 yılları için bir tahmin olarak geçen haftalarda yayınlandı. Plana göre bazı verileri sizinle paylaşmak isterim. Orta vadeli plana göre ekonomik büyüme, bu yıl için yüzde 9 olarak tahmin edilmekte. Büyüme rakamı üç yıl için ortalama yüzde 5 olarak kabul edilmekte. Enflasyon oranının ise yüzde 16'dan 2024 yılında yüzde 8 seviyesine düşürüleceği beklentisi var. Kişi başı milli gelirin de yeniden 10 bin dolar düzeyine yükseleceği belirtilmektedir. Ümidimiz tabi ki büyümek, ancak bunu olabildiğince düşük enflasyon ve işsizlik oranı ile gerçekleştirmek. Planı hep birlikte takip edeceğiz. Orta vadeli planımız bu şekilde iken ülkemiz ekonomik verilerine bakmakta yarar bulunmaktadır. Ağustos ve eylül ayı itibariyle veriler şu şekildedir. Amerikan Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararlarına benzer olarak, merkez bankamız ağustos ayında politika faizini yüzde 19 seviyesinde tutma kararı almıştı. Ancak geçen hafta bu kararını revize ederek faizi 1 puan indirme kararı aldı. Haliyle döviz ve altın fiyatları yükseldi. Yatırımların canlanması için faiz indirimleri elbette önemli ancak döviz kurlarındaki artış dışardan aldığımız birçok malzemenin maliyetini arttırmış oldu. Bu ekonomik döngünün enflasyonun artmasına yol açabileceğini ifade etmekte yarar bulunmaktadır. Fiyatların sürekli değiştiği bir tedarik zincirinde iş insanları olarak bizim hesaplamalarımızı gerçekçi yapmamız gerekmektedir" dedi.

"Manisa iş dünyasını canı gönülden kutluyorum"

Sözlerinin son kısmında ise Manisa ekonomisindeki gelişmeleri değerlendiren Başkan Yılmaz, "İlimiz ile ilgili birkaç veriyi de sizinle paylaşarak sözlerimi bitirmek isterim. Ağustos ihracatımız yaklaşık 317 milyon dolara yükselmiştir. Bu tutarlarla Manisa ülkemizde yedinci sıraya tekrar yükselmiştir. Sakarya ve Manisa arasında küçük farklarla yedinci ve sekizinci sıra yer değiştirebilmektedir. Bu başarıya imza atan tüm firmalarımızı candan kutluyoruz. İlimiz açısından dış ticaret verilerini incelediğimizde, ihracat ile ilgili bazı analizler tekrar yapılabiliriz. 2017-2020 yılları arasında ortalama ihracatımız 4,2 milyar dolar olmuş. Son 8 ayda yaşanan ortalama artış hızı ise yüzde 43, bu durumda tekrar belirtmek isterim ki ihracatımız geçen yıla göre bu oranda artarsa 6 milyar dolar seviyesine ulaşacak gibi. Yeni tahminimiz ve temennimiz bu. Bu başarıya imza atacak tüm firmalarımızı ve Manisa iş dünyasını canı gönülden şimdiden kutluyoruz" diyerek sözlerine son verdi. - MANİSA

Enflasyon, Ticaret, Manisa, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa TSO'da ekonomik veriler değerlendirildi - Son Dakika Ekonomi


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