Manisa TSO'dan Mimar Ferdi Zeyrek'e Anma - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa TSO'dan Mimar Ferdi Zeyrek'e Anma

Manisa TSO\'dan Mimar Ferdi Zeyrek\'e Anma
26.06.2025 11:49  Güncelleme: 11:51
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Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, olağan meclis toplantısında Mimar Ferdi Zeyrek'in anısını yaşatmak için Meclis Toplantı Salonu'nun adını değiştirdi. Toplantıda ayrıca Manisa'nın ihracatı ve KOBİ'ler üzerinde etkili olan ekonomik şartlar ele alındı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Manisa TSO) 2025 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısında, meclis üyelerinin oy birliğiyle aldıkları kararla Manisa TSO Meclis Toplantı Salonu'nun adını "Mimar Ferdi Zeyrek Meclis Salonu" olarak değiştirdi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Manisa TSO) 2025 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Manisa TSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Meclis Başkan Yardımcısı Gencay Esendağ başkanlığında yapılan toplantıya meclis üyeleri katıldı.

Toplantı, geçtiğimiz haftalarda elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek için yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Meclis üyeleri, oy birliğiyle aldıkları kararla Manisa TSO Meclis Toplantı Salonu'nun adını "Mimar Ferdi Zeyrek Meclis Salonu" olarak değiştirdi.

Manisa'nın ihracatında büyük artış

Toplantıda, 2025 yılının ilk altı ayına ilişkin ekonomik değerlendirmeler yapıldı. Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, ilin ihracat performansı ve ekonomik göstergelerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"2025 yılının ilk yarısında Manisa'nın toplam ihracatı yüzde 9,2 artarak 3,6 milyar dolara ulaştı. Beyaz eşya, elektrik-elektronik, otomotiv yan sanayi ve tarımsal ürünlerdeki artış dikkat çekici. Özellikle Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Orta Doğu pazarlarına ihracatımız artıyor."

Başkan Yılmaz, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin doluluk oranının yüzde 98'e ulaştığını ve ek OSB alanlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

KOBİ'ler ve tarım sektörü için uyarılar

Başkan Mehmet Yılmaz, yüksek faiz oranlarının KOBİ'lerin finansmana erişimini zorlaştırdığını ifade ederek, "Reel sektöre yönelik destek paketleri daha hızlı devreye alınmalı. Tarım sektörümüz ise kuraklık tehdidi altında. Üretici desteklenmezse kırsal kalkınma zarar görebilir." dedi.

Orta Doğu gerilimi cari açığı etkiliyor

Orta Doğu'da devam eden savaşın ekonomik etkilerine değinen Yılmaz, "Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artış, cari açığımızı olumsuz etkiliyor. Bu durum, enflasyona ve döviz kurlarına olumsuz yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

"Ferdi Zeyrek gönüllerde iz bıraktı"

Toplantıda, merhum Ferdi Zeyrek'in Manisa'nın sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına yaptığı katkılar anıldı. Başkan Yılmaz, "Ferdi Zeyrek Başkanımız, mimari kimliği, vizyonu ve tevazuuyla hepimizin gönlünde iz bıraktı. Onun adını meclis salonumuzda yaşatacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." dedi.

Haziran ayı meclis toplantısı, karşılıklı fikir alışverişlerinin ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa TSO'dan Mimar Ferdi Zeyrek'e Anma - Son Dakika

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