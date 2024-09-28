Manisa Üzümü, Ekonomiye 500 Milyon Dolar Katkı Sağlıyor

Ekonomi

Manisa'da 871 dekar alanda, yaklaşık 40 bin ailenin geçimini bağcılıktan sağladığını vurgulayan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, çekirdeksiz kurutmalık üzümün yüzde 92'si, sofralık üzümün ise yüzde 20'sinin Manisa'da üretildiğini ve çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı ile ülke ekonomisine 500 milyon dolar civarında gelir kazandırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Konya'dan Manisa'ya atanan Vali Vahdettin Özkan ilçe ziyaretleri kapsamında ziyaret ettiği Salihli'de bağ bozumu etkinliğinde katıldı. Vali Özkan, Salihli ilçesinde ilk olarak Kaymakam Ali Güldoğan'ı ziyaret etti. Kaymakamlık binası önünde Vali Özkan'ı karşılayan Güldoğan, ilçedeki faaliyetler hakkında Özkan'a bilgi verdi. Vali Özkan daha sonra ilçede düzenlenen bağ bozumu etkinliğine katılarak, üzüm hasadı yaptı. AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'ün de katıldığı hasatta Vali Özkan, üzümün Manisa ekonomisine olan katkısını anlattı. Gediz Ovası'nın bereketli toprakları, yüksek üretim gücü ve çeşitliliği ile Manisa'nın Türkiye'nin lider şehirleri arasında yer aldığını belirten Vali Özkan, "365 gün boyunca emeğin ve bereketin ahengini toprağa işleyen ve topraktan kazandığını hem ülkemizde hem de uluslararası camiada paylaşarak ülkemizin nadide bir ili haline gelmiştir. Üzüm ve Manisa, birbirini tamamlayan ve tanımlayan birer ikilidir. Bu değerin kıymetini bilmek zorundayız" dedi.

Manisa'da yaklaşık 871 dekar alanda, 40 bin aile geçimini bağcılıktan sağladığını vurgulayan Vali Özkan, çekirdeksiz kurutmalık üzümün yüzde 92'si, sofralık üzümün yüzde 20'sinin Manisa'da üretildiğini ve çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı ile ülkemize 500 milyon dolar civarında gelir kazandırıldığını söyledi. Manisa'da toprağın bereketinin katma değerli ürün üretmeyi hedefleyen Manisalıların çalışkanlığı ile birleşince Aralık ayı sonuna kadar üzüm hasadı yapılabilir olduğunu da ifade eden Vali Özkan "İlimizde yapılan örtü altı üzüm yetiştiriciliği sayesinde iklim şartlarından bağımsız olarak yüksek kalitede üzüm yetiştirilebilmekte, bu da ulusal ve uluslararası pazarda rekabet gücümüzü yükseltmektedir. Bu başarıda, yıl boyunca emek ve alın terlerini ortaya koyan Manisalı hemşerilerimizin büyük katkısı bulunmaktadır" dedi.

Vali Özkan, konuşmasına şöyle devam etti: "Manisa'da ki geniş ürün yelpazesi, üretim ve ihracatta ki rakamlar bizlere; Manisalı üreticilerimizin şehrimiz için her daim en iyiyi hedeflediğini göstermektedir. Gediz Ovası'nın bereketi, sizlerin çalışkanlığı ve devletimizin üreticilere sağladığı katkı ve desteklerle her yıl bir öncekinden daha çok üreteceğinize, ilimize ve ülkemize daha çok katma değer sağlayacağınıza olan inancımız tamdır. Bizler devletimizin tüm kurumları ve imkanlarıyla sizlerin yanındayız"

Vali Vahdettin Özkan daha sonra üreticilerle birlikte üzüm hasadı yaparken; tarlada, bağda, bahçede emeği geçen tüm üreticilere teşekkür ederek sezonun bereketli olmasını temenni etti. - MANİSA