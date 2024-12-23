Manisa'ya Dev Meslek Lisesi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Manisa'ya Dev Meslek Lisesi

Manisa\'ya Dev Meslek Lisesi

BYD yatırımı sonrası Manisa'ya 100 dönümlük meslek lisesi kurulacak, ara eleman yetiştirilecek.

23.12.2024 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur dünyaca ünlü otomotiv devi BYD'nin Manisa'ya yaptığı yatırım sonrası şehre, hem BYD hem de OSB'deki diğer fabrikalar için ara eleman yetiştirecek 100 dönümlük dev bir meslek lisesinin kurulacağını açıkladı.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Gazeteciler Cemiyetinin yeni başkanı Önder Aydın ve yönetimine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Çinli dünyaca ünlü otomotiv devi BYD'nin Manisa'ya yapacağı yatırımla ilgili açıklamalarda bulunan Baybatur, Manisa Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Şehzadeler ilçesinde bulunan Hamalın Kırı mevkiinde dev bir meslek lisesi kampüsünü hayata geçireceklerini kaydetti.

Bölgede Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 100 dönümlük alanda OSB'deki fabrikalara eleman yetiştirmek amacıyla Meslek Lisesi kampüsü yapacaklarını açıklayan Baybatur, yılbaşından sonra hazırlıklara başlayacaklarını ifade etti. Baybatur, meslek lisesinin Manisa'ya, sanayiciye ve Türkiye'ye çok büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Kurulacak olan meslek lisesinden bahseden Baybatur, "BYD'nin Manisa'ya yapacağı çok önemli bir yatırım var. Bu yatırıma destek olacak dev bir meslek lisesini hayata geçirme planımız var. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirecek. MOSTEM gibi ama ondan daha da büyüyü olacak. Yatılı yurdu olacak, spor alanları da yapacağız. Bu önümüzdeki dönemde Manisa'da yaşanan bu iş sıkıntısı, işçi sıkıntısı, işten öte biz de işçi, kalifiye eleman problemi var Manisa'da. Bunu da böyle bir projeyle Sayın Valimizle beraber, yeni bir hedef koyduk. İnşallah bunu gerçekleştirmek için de şu yılbaşından sonra düğmeye basıyoruz. Hem bakanlıklarla görüşmeler, hem OSB'yle görüşmek üzere Sanayi Bakanlığı'ndan da destekler alarak böyle bir değişik bir projemiz var. Bunu da sizler vesilesiyle de ilan etmiş olayım. BYD ile eş zamanlı olarak meslek lisesi de hızlı bir şekilde hayata geçecek. BYD'nin yatırımından sonra meslek lisesi de açılmış olur" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Murat Baybatur, Meslek Lisesi, Milletvekili, AK Parti, Politika, Ekonomi, Eğitim, manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'ya Dev Meslek Lisesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
14:28 Babası intihar eden SMA hastası İkbal’in annesi suskunluğunu bozdu Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
07:51 Tolunay Kafkas, Şenol Güneş’in elini sıkmayan Volkan Demirel’i açık açık tehdit etti Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
07:21 Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum
00:34 Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi
23:16 Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi
22:39 Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 16:25:05. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'ya Dev Meslek Lisesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.