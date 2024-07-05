Manisalı genç girişimci İspanyol bodur zeytin fidanlarını yurt içine ve yurt dışına ihraç ediyor

Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde fidan üreticiliği yapan Süleyman Özkan (27), yetiştirdiği İspanyol bodur zeytin fidanlarını Suriye, Lübnan, Pakistan ve Azerbaycan gibi ülkelere de ihraç ettiği gibi yurt içinde de birçok ile yağ asit oranı sıfır olan İspanyol bodur zeytin fidanı göndermeyi başardı.

Genç girişimci Süleyman Özkan Sarıgöl ve çevresinde satışını yaptığı bodur zeytinlerin tarlada bakımını da takip ederek çiftçileri bilgilendiriyor. Süleyman Özkan "Bu yıl Sarıgöl ve çevresinde 35 bin adet bodur zeytin fidanı toprakla buluştu. Boyu iki metre olan ve zeytin aralıkları 1.5 metre aralıklarla dikilen bodur zeytinlerin fidanlarını satmakla kalmıyorum dikimi ve budama işlerinde de çiftçilerimize yardımcı oluyorum. Bu yıl bodur zeytinlerin bereket yılı. Yağ oranı ve sıfır asit olması nedeniyle litresi 600 liradan satılıyor. Yurt dışından Suriye, Lübnan, Afganistan, Azerbaycan gibi ülkelere de küçük saksılar içerisinde bodur zeytin fidanı gönderdik bu ülkelerden halen talepler geliyor." dedi.

Süleyman Özkan, "Dekara 200 adet fidan dikiliyor ve ikinci yıl ürün vermeye başlıyor. Üçüncü yıl ise para kazandırmaya başlıyor. Özellikle Sarıgöl, Alaşehir, Salihli, Turgutlu ve Manisa'da bağları kazarak yerine bodur zeytin dikimi yapılıyor. Bölgemize uyumu ve verimi çok iyidir. Dekara ortalama 400-500 kilogram yağ verir.

Dünyadaki en kaliteli sıfır asitli zeytin yağını verir." dedi. - MANİSA