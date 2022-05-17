Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinden 19 Mayıs günü ücret alınmayacak - Son Dakika
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Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinden 19 Mayıs günü ücret alınmayacak

17.05.2022 22:25

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlara müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi. Bakanlık 3 büyükşehirde bulunan tren hatlarının 19 Mayıs'ta ücretsiz olarak çalışacağını açıkladı.

"23.59'A KADAR ÜCRETSİZ OLACAK"

Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada " Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri 19 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek

DİĞER TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ DA ÜCRETSİZ OLMASI BEKLENİYOR

İETT geçtiğimiz yıllarda 19 Mayıs'ta tüm seferlerini ücretsiz yapmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs'ta otobüslerin ücretsiz olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken resmi tatil olması nedeniyle tüm otobüs, metrobüs, metro seferlerinin ücretsiz olması bekleniyor.

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Marmaray, İzmir, İZBAN, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinden 19 Mayıs günü ücret alınmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinden 19 Mayıs günü ücret alınmayacak - Son Dakika
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