Marmaris\'te çalıştayda kadın girişimciliği ve yerel üretim masaya yatırıldı

Marmaris Ticaret Odası (MTO) ev sahipliğinde düzenlenen 'Turizmde ve Tarımda Kadın Eli Eğitim ve Çalıştayı'nda, kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi ve yerel üretimin turizmle bütünleştirilmesi ele alındı.

TOBB Muğla Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) tarafından düzenlenen "Turizmde ve Tarımda Kadın Eli" Eğitim ve Çalıştayı, Marmaris Ticaret Odası (MTO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kadınların turizm ve tarım sektörlerindeki konumunu güçlendirmek, kadın girişimciliğini teşvik etmek ve yerel üretimin ekonomik değerini artırmak amacıyla düzenlenen çalıştayda, sektörün farklı alanlarından uzman isimler bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, Marmaris Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmaları, Marmaris Ticaret Odası Meclis Başkanı Zekiye İpci, TOBB Muğla Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve TOBB KGK Ege Bölge Temsilcisi Mehtap Şeniz Çahan ve TOBB Muğla Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu Üyesi Melike Sinem Çevik tarafından yapıldı. Açılış konuşmalarında kadınların iş dünyasındaki varlığının güçlendirilmesi, üretim ve girişimcilik süreçlerinde daha etkin rol almaları ve turizm ile tarım sektörleri arasında yeni iş birliği alanlarının oluşturulmasının önemi vurgulandı.

Çalıştayın eğitim programında, kadın istihdamı, yerel üretim, gastronomi, markalaşma, turizmde liderlik, kadın girişimciliği, sürdürülebilir turizm, müşteri ve temsil yönetimi ile tarım ve turizmin bütünleşmesi gibi sektörün gelişimine katkı sağlayan başlıklar ele alındı. İş ve Meslek Danışmanı Sibel İyibilir, turizmde kadın istihdamının önemi ve destekler başlıklı sunumunda, kadınların turizm sektöründeki istihdamının önemini ve kadın istihdamını teşvik etmeye yönelik destekleri anlattı. Sunumda, kadınların çalışma hayatına katılımının artırılması ve sektörde daha fazla istihdam olanağına erişebilmesi açısından destek mekanizmalarının önemi anlatıldı.

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Kapurcuk Yöneticisi Ece Baysal, "Farm to Table: Yerel Üretim, Gastronomi ve Turizm" başlıklı sunumunda, yerel üretimin gastronomi ve turizmle bütünleşmesini ele aldı. Yerel ürünlerin gastronomi deneyimlerine kazandırdığı değer, üretici ile turizm işletmeleri arasındaki ilişki ve bölgesel ürünlerin turizm aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılması konuları değerlendirildi.

Dr. Feryal Menemenli ise "Yerel Üretimden Markaya" başlıklı sunumunda, yerel üretimin markalaşma sürecine ilişkin bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Yerel ürünlerin sahip olduğu değerin korunarak güçlü bir marka kimliğine dönüştürülmesi, üretimin ekonomik değerinin artırılması ve yerel değerlerin daha geniş pazarlara taşınması konuları ele alındı.

2009 SKAL Dünya Başkanı Hülya Aslantaş da, "Turizm Sektöründe Kadınların Gücü ve Sektörel Liderlik" başlıklı konuşmasında, kadınların turizm sektöründeki rolüne ve liderlik potansiyeline dikkat çekti. Kadınların sektörde üstlendikleri sorumluluklar, yönetim ve karar alma süreçlerindeki yerleri ile deneyimlerinin sektörel gelişime katkısı üzerinde duruldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Selma Tatar, "Deniz, Kum, Güneşin Ötesinde: Sürdürülebilir Turizmde Kültür, Sanat ve Yerel Katılım" başlıklı sunumunda, turizmin yalnızca deniz, kum ve güneş odaklı bir anlayışla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekti. Kültür ve sanatın turizm deneyimine katkısı, yerel değerlerin korunması ve yerel halkın turizm süreçlerine katılımının önemi değerlendirildi.

Ege ve Akdeniz Genç İş İnsanları Federasyonu (EGAFED) Başkanı Burcu Avcı Erdemir, "Kadın Girişimciliği ve STK'ların İş Dünyasında Önemi" başlıklı sunumunda, kadın girişimciliğinin gelişiminde sivil toplum kuruluşlarının rolünü ele aldı. İş dünyasında dayanışma, ortak çalışma kültürü ve kurumsal iş birliklerinin girişimciliğe katkısından bahsedildi.

Doç. Dr. Senem Yazıcı Yılmaz tarafından gerçekleştirilen, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile katılım belgeli eğitim kapsamında ise "Müşteri ve Temsil Eğitimi" başlığı ele alındı. Eğitimde, müşteri ilişkileri ve temsil süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konuların yanı sıra hizmet kalitesinin ve profesyonel iletişimin önemi üzerinde duruldu.

Özel bir otelin temsilcisi Simin İşleyici ise "Tarım, Bağcılık ve Konaklamayı Birleştiren Yeni Nesil Turizm" başlıklı sunumunda, tarımsal üretim ile turizm işletmelerini bir araya getiren yeni nesil turizm modellerini değerlendirdi. Bağcılık, tarımsal üretim ve konaklama deneyiminin bütünleşmesinin, turizmin çeşitlendirilmesi ve yerel değerlerin ziyaretçilere farklı deneyimler aracılığıyla sunulması açısından taşıdığı önem ele alındı.

Çalıştay boyunca katılımcılar, farklı sektörlerden konuşmacıların bilgi ve deneyimlerinden yararlanırken karşılıklı görüş alışverişinde bulunma fırsatı da buldu. Kadınların turizm ve tarım alanlarında karşılaştıkları fırsatlar ve gelişim alanları değerlendirilerek kadın emeğinin ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik öneriler paylaşıldı. Yerel üreticilerin turizm sektörüyle daha güçlü ilişkiler kurması, bölgesel ürünlerin markalaşması, kadın girişimcilerin iş dünyasında daha etkin rol alması ve sektörler arasında yeni iş birliği imkanlarının geliştirilmesi çalıştayın öne çıkan konuları arasında yer aldı. Turizm ve tarımın birbirini tamamlayan iki önemli sektör olduğu Marmaris ve Muğla'da, yerel üretimin turizmle bütünleşmesinin bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabileceği değerlendirildi. Kadınların üretimden pazarlamaya, girişimcilikten yöneticiliğe kadar farklı aşamalarda daha güçlü şekilde yer almasının, ekonomik ve sosyal gelişim açısından taşıdığı önem vurgulandı. Çalıştay sonunda tüm konuşmacılara teşekkür plaketi ve katılım sertifikası takdim edildi.