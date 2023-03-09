Martı CEO 'su Oğuz Alper Öktem 'den erişim engeline ilişkin açıklama'Martı TAG' ve 'Martı Motosiklet ' uygulaması ile internet sitesine erişim engeli kararıOğuz Alper Öktem : "İstanbullular için mücadele ediyoruz" İSTANBUL - Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına ilişkin açıklama yaptı. Öktem, 'Martı TAG' ve 'Martı Motosiklet' uygulaması ile internet sitesine getirilen erişim engeli kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Oğuz Alper Öktem, Motosiklet, İstanbul, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den erişim engeline ilişkin açıklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.