MASFED Geleneksel İftar Programı Düzenledi

05.03.2026 20:51
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu, iftar programında otomotiv sektörünün gelişimine vurgu yaptı.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi.

MASFED, Başkent Otomotivcileri Derneği (BOD) ve Otonomi iş birliğiyle bir otelde düzenlenen geleneksel iftar programına otomotivciler, sivil toplum örgütleri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan MASFED Başkanı Aydın Erkoç, Otonomi'nin 10'uncu senesini doldurduklarını belirterek çok zor şartlarla elde edilen projenin Ankara'dan çıkıp Türkiye'nin projesi olduğunu söyledi.

Türkiye'de bugün 12'nci Otonomi'nin yapıldığını ifade eden Erkoç, "Bugün Türkiye'de motorlu araç satıcısı itibarlı hale geldi. Ankara Otonomi'de iş olduğu günler 5 noterimizde yapılan işlem sayısı yaklaşık bine ulaşıyor. Aylara, yıllara vurduğumuzda ciddi bir rakam çıkıyor. Türkiye'de 85 bin kayıtlı motorlu araç satıcısı var. Yetki belgesini almayıp da alacak kişilerle beraber 100 binleri buluyor. Bu da bizim gurur kaynağımız." diye konuştu.

Erkoç, otomotivin Türkiye'de önde gelen sektörlerden biri olduğunu dile getirerek yaptıkları çalışmalar ve sektördeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Kredilere ilişkin yaşadıkları sorunlara değinen Erkoç, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde motorlu araç satıcılarından başka herkes araba alıp satıyor. Bazı ilan sayfaları maalesef arka sayfada "sahibinden" diye çıkartılan arabaları topluyorlar. Sonra da rakip oluyor. Sizlerden de bu şikayetleri alıyorum. Bu rekabete aykırı."

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de Ankara Milletvekili olarak 7/24 her zaman kapısının açık olduğunu belirterek misafirperverlik için teşekkür etti.

Kaynak: AA

