MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat iş dünyasının sorun ve taleplerini Ankara'ya taşıdı - Son Dakika
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Ekonomi

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat iş dünyasının sorun ve taleplerini Ankara'ya taşıdı

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat iş dünyasının sorun ve taleplerini Ankara\'ya taşıdı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat İş dünyasının sorun, talep ve çözüm önerilerini Ankara'ya taşıdı. Başkan Güngör, turizm sektöründeki doluluk oranlarının düşmesi ve iş hacminin azalması nedeniyle turizmcilere yönelik destek taleplerini TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Antalya milletvekillerine iletti. Ayrıca, Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'nin planlamasıyla ilgili bilgiler aldı ve Türk Patent Kurumu ile işbirliği yaparak Manavgat firmalarının marka değerini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

16.07.2024 17:44
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MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Oda üyelerinin ve Manavgat iş dünyasının sorun ve taleplerini Ankara'ya taşıdı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat İş dünyasının sorun, talep ve çözüm önerilerini Ankara'ya taşıdı. Başkan Güngör, TOBB İkiz Kuleler'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal, İbrahim Etem Taş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar, Cavit Arı, Mustafa Erdem, Aykut Kaya ve Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç'ı ziyaret etti. Başkan Güngör, ziyaretlerde turizmden ticarete kadar üyelerden gelen talep ve sorunları Ankara'ya taşıdıklarını belirterek son günlerde üyelerden gelen talepler arasında turizmci üyelere yönelik "Turizm Destek Paketi" talebini TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Antalya milletvekillerine ilettiklerini açıkladı.

Turizm doluluk oranlarının düşmesi ve iş hacminin önemli ölçüde azalması nedeniyle üyelerden bu konuda yoğun talep geldiğini belirten Başkan Güngör, özellikle Manavgat bölgesinde faaliyet gösteren firmaların ve işletmelerin turizm ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğunu vurguladı. Bu durumun tüm sektörleri etkilediğini dile getiren Güngör, turizmci üyelere yönelik destek paketi verilmesinin önemini vurguladı. Turizm sektöründe doluluk oranlarının yeterince sağlanamaması sebebiyle turizmcilerin iyi bir sezon geçiremediğini ve sektördeki işletmelerin zorlandığını vurgulayan Başkan Güngör, "Devletimizin tasarruf tedbirleri aldığını biliyoruz, ancak turizm sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz sezonun yarısının tamamlanmasına rağmen işlerinde büyük oranda düşüş yaşandığını belirterek, destek talebi konusunda Odamıza talepte bulunuyor. Üyelerimizden gelen talepleri Ankara'ya taşıdık" dedi.

Başkan Güngör, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ı ziyaret ederek Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) planlamasıyla ilgili son durum hakkında bilgiler aldı. Güngör ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Bakan Yardımcımız Sayın Oruç Baba İnan'dan aldığımız bilgiler OSB ile ilgili heyecanımızı daha da artırdı. En kısa sürede Manavgat OSB'yi faaliyete geçirip Manavgat ekonomisine değer katacak işletmelerin kurulmasını hedefliyoruz. Bakan Yardımcımız Sayın Oruç Baba İnan'a, Antalya milletvekilimiz Sayın Tuba Vural Çokal'a yapmış oldukları katkı, yakın ilgi ve alakalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Başkan Güngör, ayrıca Türk Patent Kurumu (TÜRKPATENT) Yenilik ve Tanıtım Daire Başkanı Salih Koca'yı ziyaret etti. Ziyarette MATSO ve TÜRK PATENT ve Marka Kurumu tarafından protokolü imzalanan ve yakında zamanda MATSO'da faaliyete geçecek olan TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Danışma Birimi ile ilgili detayları konuşulup fikir alışverişinde bulunuldu. Manavgat'ın ulusal çapta markalaşabilecek pek çok firmayı barındırdığını vurgulayan MATSO Başkanı Güngör, "TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Danışma Birimi sayesinde bu firmalara destek sağlayıp kentimizin ve firmalarımızın marka değerini daha da yükseltebileceğiz. TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Danışma Biriminin Manavgat'ımıza, Odamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Daire Başkanıma yakın ilgileri ve misafirperverliği için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Güngör ayrıca TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi'nin 70. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Güngör, genel Kurulun iş dünyasına hayırlı olmasını diledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat iş dünyasının sorun ve taleplerini Ankara'ya taşıdı - Son Dakika

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