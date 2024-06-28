Mayısta 10 Bin 355 Şirket ve Kooperatif Kuruldu

Ekonomi

Türkiye'de mayısta 10 bin 355 şirket ve kooperatifin kuruluşu yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, mayısta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 57,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 68,9, kooperatif sayısı yüzde 56,4 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 49,2, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 21,9, kooperatif sayısı yüzde 7,1 arttı.

Kurulan şirket sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artış olurken kooperatif sayısı yüzde 4,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 9,9 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 37,5 artarken kooperatif sayısında yüzde 16,7, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 60 azalış gerçekleşti.

Mayısta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Mayıs 2024'te tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Söz konusu ayda kurulan toplam 10 bin 355 şirket ve kooperatifin yüzde 86,8'ini limitet şirket, yüzde 10,4'ünü anonim şirket, yüzde 2,7'sini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,8'i İstanbul, yüzde 11,2'si Ankara, yüzde 6,1'i İzmir'de kuruldu.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 374'ü ticaret, 1479'u inşaat ve 1410'u imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 506'sı inşaat, 353'ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 119'u imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Mayısta kapanan şirket ve kooperatiflerin 1075'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 391'inin imalat, 282'sinin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 444'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 188'inin inşaat, 119'unun imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Mayısta 283 kooperatif kurulurken bunların 201'i konut yapı, 49'u işletme ve 8'i motorlu taşıyıcılar oldu.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 748 yabancı ortak sermayeli şirketin 456'sı Türkiye, 36'sı İran, 26'sı Azerbaycan ortaklı.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 69'u anonim, 679'u limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Şirketlerin 428'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 162'si işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri, 152'si ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 67'si yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

5 ayda 46 bin 70 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-mayıs döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 azalışla 46 bin 70'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 30,1 artışla 9 bin 917'ye yükseldi.

(Bitti)