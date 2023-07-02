Meclis, bayram tatilinin ardından zam teklifi görüşmelerine başlıyor - Son Dakika
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Meclis, bayram tatilinin ardından zam teklifi görüşmelerine başlıyor

02.07.2023 16:12

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bayram tatili sonrasında 4 Temmuz'da mesaisine yeniden başlayacak. Meclis'e sunulacak zam teklifiyle en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek ve diğer memurların maaşlarına kademeli artış yapılacak. Ayrıca, kira artışlarının sınırlandırılması ve balıkçıların sorunlarıyla ilgili düzenlemeler de gündemde olacak. Meclis'in açılmasıyla birlikte Anayasa değişikliği de ele alınacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bayram tatili nedeniyle ara verdiği mesaisine 4 Temmuz'da yeniden başlayacak. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Meclis'e sunulacak zam teklifinde... Düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurların maaşlarına derece, kademe, unvan ve mesleki kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. Enflasyon farkına refah payı da eklenerek oranlar belirlenecek. Memur zamları, memur emeklilerini de doğrudan etkileyecek.

ÇALIŞMALAR BAYRAM ÖNCESİ BAŞLADI

AK Partili kurmaylar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları da taslak üzerinde çalıştı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla teklife son şekli verilecek.

KİRACILARIN GÖZÜ BU DÜZENLEMEDE

Kira artışlarının yüzde 25 ile sınırlandırılmasına ilişkin bir yıl daha uzatılmasını içeren düzenleme de bu torba teklifte yer alacak. Düzenleme, Meclis'e sunulmasının ardından hızla komisyon gündemine getirilecek. Meclis Genel Kurulu da çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

BALIKÇILARIN SORUNLARI DA GÜNDEMDE

Balıkçıların sorunları ile ilgili araştırma komisyonu kurulacak, bazı uluslararası sözleşmeler ele alınacak. Meclis'te bu hafta liderler de grup kürsülerinde olacak. Salı ve Çarşamba günü bayram sonrası mesajlarını milletvekillerine aktaracak.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Hükümetin Meclis'in açılmaya başlamasıyla gündemindeki en önemli konular arasında Anayasa değişikliği de bulunuyor. Anayasa değişikliğinin maddeleri içinde başörtü konusu ve aileye ilişkin düzenlemeler olacak. Muhalefet ile anlaşılması durumunda ise çok daha kapsamlı değişikliklerin gündeme gelmesi bekleniyor.

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Memur zammı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meclis, bayram tatilinin ardından zam teklifi görüşmelerine başlıyor - Son Dakika


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