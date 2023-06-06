Herkes onu 'Müthiş Türk kızı' olarak biliyor! Merkez Bankası'nın başına geçmesi beklenen Hafize Gaye Erkan kimdir?

Cumartesi günü Kabine'yi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek'i getirdi. Kendi ekibini kurmak istediği dile getirilen Şimşek'in, Merkez Bankası'nın başına ise yurt dışında önemli bir finans kariyerine sahip olan Hafize Gaye Erkan'ı getirmek istediği kulislerin en çok konuşulan konusu oldu.

BOĞAZİÇİ'Nİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Şimşek'in dün genç ekonomistle Ankara'da bir araya geldiği öğrenilirken ABD'de "Müthiş Türk kızı" olarak bilinen Erkan'ın hayatı da merak konusu oldu. Atanması halinde Merkez Bankası tarihindeki ilk kadın başkan olacak olan Erkan, 1982 yılında doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini birincilikle bitirip tam burslu olarak ABD'ye gitti.

ABD'DE "EN GENÇ FİNANS PROFESÖRÜ" OLDU

Erkan'a aralarında Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California'nın olduğu 9 üniversiteden burs teklifi geldi. Erkan, tercihini Princeton'dan yana kullandı. Böylece her yıl sadece 2 kişiye verilen 'Onursal doktora' bursu karşılığında Erkan, bir ev, ayda 3 bin 200 dolar cep harçlığı ve ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan araştırmaları için sınırsız bütçe imkânına sahip oldu. Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiş oldu. Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.

GOLDMAN SACHS'DA BAŞLADI

Sektöre Princeton'daki eğitimini tamamlamasının ardından, aldığı teklif üzerine 2005 yılında Goldman Sachs'da başladı. Burada yaklaşık 9 yıl çalıştı ve ardından o dönem yaşadığı problemler yüzünden devlet idaresine geçmiş bir banka olan First Republic Bank'da yönetici olarak çalışmaya başladı. Bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde geniş rol oynadı. Bu sayede bankanın tepe yöneticilerinden biri konumuna geldi. Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany&Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı, halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır.