Herkes onu "Müthiş Türk kızı" olarak biliyor! Merkez Bankası'nın başına geçmesi beklenen Hafize Gaye Erkan kimdir? - Son Dakika
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Herkes onu "Müthiş Türk kızı" olarak biliyor! Merkez Bankası'nın başına geçmesi beklenen Hafize Gaye Erkan kimdir?

06.06.2023 10:54

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile yola devam etmeyeceği kulislerde yüksek sesle konuşuluyordu. Şimşek'in Merkez Bankası'nın başına getirmek istediği Hafize Gaye Erkan ile dün Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülürken ABD'de "Müthiş Türk kızı" olarak bilinen Erkan'ın hayatı da merak konusu oldu. İşte Hafize Gaye Erkan hakkında tüm bilinmeyenler.

Cumartesi günü Kabine'yi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek'i getirdi. Kendi ekibini kurmak istediği dile getirilen Şimşek'in, Merkez Bankası'nın başına ise yurt dışında önemli bir finans kariyerine sahip olan Hafize Gaye Erkan'ı getirmek istediği kulislerin en çok konuşulan konusu oldu.

BOĞAZİÇİ'Nİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Şimşek'in dün genç ekonomistle Ankara'da bir araya geldiği öğrenilirken ABD'de "Müthiş Türk kızı" olarak bilinen Erkan'ın hayatı da merak konusu oldu. Atanması halinde Merkez Bankası tarihindeki ilk kadın başkan olacak olan Erkan, 1982 yılında doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini birincilikle bitirip tam burslu olarak ABD'ye gitti.

ABD'DE "EN GENÇ FİNANS PROFESÖRÜ" OLDU

Erkan'a aralarında Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California'nın olduğu 9 üniversiteden burs teklifi geldi. Erkan, tercihini Princeton'dan yana kullandı. Böylece her yıl sadece 2 kişiye verilen 'Onursal doktora' bursu karşılığında Erkan, bir ev, ayda 3 bin 200 dolar cep harçlığı ve ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan araştırmaları için sınırsız bütçe imkânına sahip oldu. Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiş oldu. Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.

Herkes onu 'Müthiş Türk kızı' olarak biliyor! Merkez Bankası'nın başına geçmesi beklenen Hafize Gaye Erkan kimdir?

GOLDMAN SACHS'DA BAŞLADI

Sektöre Princeton'daki eğitimini tamamlamasının ardından, aldığı teklif üzerine 2005 yılında Goldman Sachs'da başladı. Burada yaklaşık 9 yıl çalıştı ve ardından o dönem yaşadığı problemler yüzünden devlet idaresine geçmiş bir banka olan First Republic Bank'da yönetici olarak çalışmaya başladı. Bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde geniş rol oynadı. Bu sayede bankanın tepe yöneticilerinden biri konumuna geldi. Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany&Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı, halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

YORUMLAR (3)
  • Hüseyin GÜN: Maşallah ablama, inşallah yeni görevinde muvaffak olur. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: 45 yaşındayım ilk defa duyuyor vede görüyorum bu kişiyi :) Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
  • HERO: Yok canım reyizimiz kadar ekonomi bilmesi imkansız Cevap Yaz 66 14 Yayından Kaldır
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Bakan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın başına getirmek istediği Hafize Gaye Erkan ile görüştü Bakan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın başına getirmek istediği Hafize Gaye Erkan ile görüştü

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Son Dakika Ekonomi Herkes onu 'Müthiş Türk kızı' olarak biliyor! Merkez Bankası'nın başına geçmesi beklenen Hafize Gaye Erkan kimdir? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkes onu "Müthiş Türk kızı" olarak biliyor! Merkez Bankası'nın başına geçmesi beklenen Hafize Gaye Erkan kimdir? - Son Dakika
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