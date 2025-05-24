Mehmet Şimşek Körfez ülkelerinde yatırım ararken Türkiye\'de her gün bir Arap iş adamı dolandırılıyor

Toygun ATİLLA-Patronlar Dünyası

LÜBNANLI İŞ İNSANININ YARDIM ÇIĞLIĞI

Bugün, Patronlar Dünyası'nda Ortadoğu'nun önemli iş insanlarından Lübnanlı Saad Al Janabi'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak nasıl yardım istediğini okudunuz.

Yatırım yapmak için geldiği Türkiye'de mağdur olmuştu.

Hukuk mücadelesinden sonuç alamayınca çareyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmakla bulmuştu.

SAHTE İMZAYLA DOLANDIRILAN KUVEYTLİLER

İşin kötüsü Lübnanlı Saad Al Janabi, mağdur olduğunu iddia eden tek Ortadoğulu veya Arap iş insanı değil.

Örnekler o kadar çok ki,

3 gün önce Patronlar Dünyası'nda Eyüp Serbest yazmıştı. Kuveyt'in en büyük inşaat gruplarından Tamdeen'in, Kanal İstanbul güzergahında kurduğu yatırım şirketi, sahte imzayla dolandırılmıştı.

MUDURNU'DA 68 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Bir başka büyük vurgun ise Bolu Mudurnu'da yaşandı...

Burj Al Babas olarak bilinen Bolu'nun Mudurnu İlçesi'nde 732 lüks şato villadan oluşan konut projesini satma vaadiyle, 59 Kuveytli 68 milyon dolar dolandırılmıştı.

İşte bu dolandırıcılık olayları Arap dünyasında Türkiye'nin imajını büyük ölçüde sarsıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yatırımcı getirme çabalarına da büyük sekte vuruyor.

ARAP TURİST AZALIYOR

En son geçtiğimiz hafta Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında görüşme fırsatı bulduğumuz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Türkiye'de Arap turist oranın geçtiğimiz yıllara göre düştüğünü vurgulamıştı.

Arap turist sayısındaki azalmanın sebebi ise özellikle taksi ve restoranlarda bu kişilerden fazla ücret alınması ve kimi işletmelerde kötü davranılması olarak vurgulanıyor.

BOZULAN İNSAN KALİTESİ

Bir ülkede ekonominin bozulması ise sadece ekonomi bozulmuyor, insan kalitesi de bozuluyor.

Bu da maalesef kötü bir döngüye dönüşüyor.

Bir gün enflasyon düşer, ekonomi hale yola girer de, bozulan insan kalitesi nasıl düzelir? Sanırım, Hazine ve Maliye Bakanı ile ülkeyi yönetenler buna da kafa yormalı.