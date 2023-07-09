Bakan Mehmet Şimşek'ten memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlara ilişkin ilk değerlendirme: Emekli ve memur maaşlarına önemli iyileştirmeler yapıldı - Son Dakika
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Bakan Mehmet Şimşek'ten memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlara ilişkin ilk değerlendirme: Emekli ve memur maaşlarına önemli iyileştirmeler yapıldı

09.07.2023 09:59

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, "2023 yılında 15,9 milyon emeklimizi ve 4,9 milyon kamu çalışanımızı etkileyen önemli iyileştirmeler yaptık. Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergilere gelen art arda zamlar sonrasında gelen eleştirilere Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla yanıt verdi. "Mali disiplin" mesajı veren Bakan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINI YÜZDE 114,3 ORANINDA ARTIRDIK"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı; "Aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaparak refah seviyelerini yükselttik. 2022 yıl sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde %141,8, en düşük emekli aylığını ise %114,3 oranında artırdık.

"CARİ AÇIĞI AZALTACAK ADIMLAR ATACAĞIZ"

Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz.Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz. Para politikası ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştirerek Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz. Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz.

"DEPREM BÖLGESİNDE 179 BİN KONUTUN İNŞASINA BAŞLANDI"

Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarıyoruz. Bu yıl deprem kaynaklı harcamaların 761.7 milyar TL'ye (milli gelire oran olarak yüzde 3,1) ulaşmasını bekliyoruz. Bu çerçevede deprem bölgesinde 179 bin konutun inşasına başlandı. Yaklaşık bir yılda 319 bin konutu depremzedelere teslim etmeyi planlıyoruz. Mecliste görüşülmekte olan Milli Dayanışma Paketi, depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmayı hedeflemektedir. Söz konusu düzenlemeler ayrıca dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir."

Mehmet Şimşek'ten memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlara ilişkin ilk değerlendirme
Mehmet Şimşek'ten memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlara ilişkin ilk değerlendirme
YORUMLAR (4)
  • Celal Değirmenci: Çalışanlara yüzde 57 emeklilere yüzde 25 şeytan bunun neresinde. Biz emekliler bunu bir yere yazdık. Cevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır
  • ahmet kasap: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7500 TL KİRALAR 7000 TL DEN BAŞLIYOR Cevap Yaz 22 1 Yayından Kaldır
  • yörük Beyi: Sayın bakanım cumhurbaşkanımız memurla çalışana aynı zammı yapacağını enflasyona ezdirmeyeceğini söylemişti,görüyoruz ki deprem masraflarını siz emekliye yüklemek istiyorsunuz, ülkemiz deprem zararından emekli maaşı ile kurtulacaksa biz emeklilere maaş bile vermeyin. Bizde acımızdan ölüp oksijen israfı yapmamış oluruz. Bizde kandırıldıkn10 milyon emekli var bu ülkede Cevap Yaz 38 2 Yayından Kaldır
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Mehmet Şimşek, Memur, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek'ten memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlara ilişkin ilk değerlendirme: Emekli ve memur maaşlarına önemli iyileştirmeler yapıldı - Son Dakika


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