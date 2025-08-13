Memur Sen'den Hükümete Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Memur Sen'den Hükümete Tepki

Memur Sen\'den Hükümete Tepki
13.08.2025 08:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur Sen, hükümetin sunduğu zam teklifinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 8. Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu ilk teklifin Memur Sen'in teklifinden çok uzak ve kabul edilemez olduğunu belirtti. Miran, "Hükümetin sunduğu teklif 4 milyon memur ve 2 milyon emekli memur açısından reel bir iyileştirme sağlamayacak" diye konuştu.

Türkiye'deki 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren zam pazarlığında hükümetin sunduğu ilk teklif, sendikalar arasında hayal kırıklığına neden oldu. Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin, 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027'nin her iki yarısı için ise yüzde 4 zam şeklindeki teklifinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Miran, "Hükümetin sunduğu ilk teklif sendika olarak sunduğumuz tekliften çok uzak ve kabul edilemez" dedi.

"Bu teklif ücret adaletsizliğini gidermez"

Başkan Miran, mevcut ekonomik şartlar, yüksek enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında bu oranların memur ve emekli memur maaşlarında reel bir iyileşme sağlamayacağını vurguladı. Miran, "Memur Sen olarak 2026 yılı için yüzde 10 refah payı, İlk 6 ay yüzde 25 zam + 10 bin TL taban aylık, ikinci 6 ay yüzde 20 zam (toplam yüzde 88), 2027 yılı için ilk 6 ay yüzde 20 zam + 7 bin 500 TL taban aylık, ikinci 6 ay için ise yüzde 15 zam talep etmiştik. Hükümetin açıkladığı ilk rakamlara bakıldığında biz ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz. Bu teklif ücret adaletsizliğini gidermez" dedi.

"Kaybedecek 2 yıl daha yok"

7. Dönem Toplu Sözleşmedeki kayıpların telafisini 8. Dönem Toplu Sözleşmede beklerken umduklarını bulamadıklarını belirten Başkan Miran, memurun, emeklinin sorunlarını çözen, beklentilerini karşılayan, refah payı içeren, kamuda farklı statüde aynı işi yapan çalışanlar arasında ücret adaletini gözeten, Cumhurbaşkanının koyduğu kriteri gözeten bir teklif beklediklerini dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Memur Sen, Politika, antalya, Ekonomi, Memur, Eyüp, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur Sen'den Hükümete Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Otobüste panik anları Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar: Çevre illerden arayışa girdik 60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar: Çevre illerden arayışa girdik
Özel harekatın el bombalarını ve mermilerini sattılar 41 yıla kadar hapisleri isteniyor Özel harekatın el bombalarını ve mermilerini sattılar! 41 yıla kadar hapisleri isteniyor
Kulüpte kanlı gece Kıskandığı kadını ve sevgilisini bıçakladı Kulüpte kanlı gece! Kıskandığı kadını ve sevgilisini bıçakladı
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Boğa güreşi festivalinde matador aldığı boynuz darbesi ile feci şekilde can verdi Boğa güreşi festivalinde matador aldığı boynuz darbesi ile feci şekilde can verdi
Baba, tartıştığı evlatları ile onların arkadaşını av tüfeğiyle vurdu Baba, tartıştığı evlatları ile onların arkadaşını av tüfeğiyle vurdu
Oryantiring sporcusunun trajik ölümü Oryantiring sporcusunun trajik ölümü
Çanakkale’deki yangın tamamen kontrol altına alındı, geriye bu manzara kaldı Çanakkale'deki yangın tamamen kontrol altına alındı, geriye bu manzara kaldı
Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma girişimi ülkeyi karıştırdı Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma girişimi ülkeyi karıştırdı

08:43
2 milyar liralık dolandırıcılık Vatandaşları sosyal medyadan böyle kandırmışlar
2 milyar liralık dolandırıcılık! Vatandaşları sosyal medyadan böyle kandırmışlar
08:30
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’ye askeri operasyon hazırlığı başladı
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı
04:38
Zelenskiy, Rusya ile savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürdü
Zelenskiy, Rusya ile savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürdü
13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
13:07
Doktor Sedanur Bağdigen’in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı
Doktor Sedanur Bağdigen'in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı
12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
12:54
MasterChef Ayten Saner’in hayatı dram çıktı Anlattıkları yürek burktu
MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu
12:40
İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi
İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi
12:33
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
12:21
Halit Yukay’ın tekne kazasında yeni detay Gemideki izler tutuklama getirdi
Halit Yukay'ın tekne kazasında yeni detay! Gemideki izler tutuklama getirdi
12:02
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
12:01
Yakın komşu, genç çiftin tüm altınlarını çaldı İlk aldığı şey bakın neymiş
Yakın komşu, genç çiftin tüm altınlarını çaldı! İlk aldığı şey bakın neymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 08:54:24. #7.12#
SON DAKİKA: Memur Sen'den Hükümete Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.