MEMUR-SEN’den Zam Teklifi: 2026-2027 - Son Dakika
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Ekonomi

MEMUR-SEN’den Zam Teklifi: 2026-2027

MEMUR-SEN’den Zam Teklifi: 2026-2027
24.07.2025 14:19
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Ali Yalçın, memurlar için 2026-2027 döneminde kapsamlı zam ve iyileştirme tekliflerini duyurdu.

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, 4 milyon kamu görevlisi ve 2 milyondan fazla memur emeklisini etkileyecek 2026-2027 dönemini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme teklifini açıkladı. Yalçın, 2026 yılının 1'inci 6 ayında 10 bin TL taban aylığa zam, artı yüzde 10 refah payı olmak üzere yüzde 25, 2'nci 6 ay için yüzde 20, 2027'nin 1'inci 6 ayında 7 bin 500 TL taban aylığa zam olmak üzere yüzde 20, 2'nci 6 ayında yüzde 15 zam teklif ettiklerini duyurdu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Ağustos'ta başlayacak 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi basın toplantısı gerçekleştirdi. Yalçın, memurların maaş ve ücretlerinin açlık ve yoksulluk sınırı arasında sıkıştığını, piyasaların daraldığını, gelir dağılımı adaletinin temelden sarsıldığını, faiz yükünün arttığını, vergi matrahlarının olması gerekenden daha az seviyede belirlendiğini, enflasyonu azaltmak için sabit ücretlinin baskılandığını ve zorunlu giderlerin etiketlere günlük yansıdığını söyledi. Yalçın, "Bildiğiniz üzere 7'nci Dönem Toplu Sözleşme'de genele yönelik kısımda uzlaşma sağlayamadık. Tüm ısrarlarımıza rağmen kamu işvereni teklifini yükseltmedi. Enflasyon hedefinin altında sunduğu teklife de biz razı olmadık. Zorunlu olarak Hakem'e başvurduk. Hakemin noter usulü onayladığı rakamlar nedeniyle 2 yıldır maaşlarımız baskılandı, gelir kayıplarımız artarak devam etti. Bu olumsuz tabloyu tersine çevirmek, emekçinin hakkını teslim etmek için toplu sözleşme masası son derece önemli, gelir kayıplarımızın telafisi için gerekli" dedi.

'BAYRAMLARDA 23 BİN 400 TL İKRAMİYE İSTİYORUZ'

8'inci dönem toplu sözleşme tekliflerinin önemli bir kısmının; kamu personel sistemindeki çarpıklığın giderilmesine de vesile olacağının altını çizen Yalçın, "2025 yılı Aile Yılı ilan edildi. Bu vesileyle; mevcutta göstergeye bağlı olarak 2 bin 660 TL olan sembolik eş yardımının kayda değer bir rakama taşınarak 11 bin 700 TL olarak ödenmesini, 0-6 yaş için 585 TL olarak ödenen, ne bez ne de süt almaya yeten çocuk yardımının, çocuk sayısını teşvik edecek şekilde artırılmasını, 3 ve üzeri çocuğu olanlara her çocuk için 8 bin 775 TL olarak ödenmesini, ücretli doğum izninin 16 haftadan 60 haftaya çıkarılmasını, aile bütünlüğünü sağlamak için sözleşmeli personele yer değişikliği hakkının verilmesini istiyoruz. İkramiyesiz tek kesim olan memurlarımıza; Ramazan ve Kurban bayramlarında 23 bin 400 TL ikramiye verilmesini istiyoruz. 3'üncü toplu sözleşmede ilave derece verilmesini sağlamıştık. O tarihten sonra göreve başlayanlara da ilave 1 derecenin verilmesini istiyoruz. Toplu sözleşme ikramiyesinin artırılmasını, mühendis, veteriner hekim, şube müdürü, üniversite daire başkanı, genel sekreter yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman, şef, amir gibi birçok unvandaki kamu personelinin özel hizmet tazminatı, ek ödeme, sorumluluk ilave ödeme dahil mali haklarının iyileştirilmesini teklif ediyoruz. Kira yardımı verilmesini, YHS'nin (Yardımcı Hizmetler) kaldırılarak durumuna uygun Teknik Hizmetlere veya Genel İdare Hizmetlere geçirilmesini, ek ödeme oranlarının artırılmasını istiyoruz. Kıdem aylığı sınırlamasının kaldırılmasını, engelli, kadın ve emekli kamu görevlilerine yönelik beklentilerin karşılanmasını, hakların iyileştirilmesini, sosyal devlet ilkesinin gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik olarak yapılmasını, fazla çalışma ücretlerinin uygulama bütünlüğünü temin, çalışma barışını tesis edecek şekilde ödenmesini, giyecek yardımı verilmesini, sınırları belirli olmak üzere disiplin cezalarına af getirilmesini, gelir vergisi oranının yüzde 15'e sabitlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

'2026'DA YÜZDE 88, 2027'DE YÜZDE 46 ZAM TEKLİF ETTİK'

Yalçın, "2026 ve 2027 yıllarına ilişkin zam teklifimizi il temsilcilerimizle, genişletilmiş başkanlar kurulumuzla değerlendirerek, başkanlar kurulumuzda son halini vererek hazırladık. Enflasyon kaynaklı kayıpların telafisi, Hakem'in yanlış kararlarının tazmini ve emekli aylıklarına etki etmesi için; 2026 yılının 1'inci 6 ayında 10 bin TL taban aylığa zam, artı yüzde 10 refah payı olmak üzere yüzde 25 oransal zam, 2'nci 6 ayında ise yüzde 20 oransal zam teklif ediyoruz. 2027 yılının 1'inci 6 ayında 7 bin 500 TL taban aylığa zam olmak üzere yüzde 20 oransal zam ve 2'nci 6 ayında yüzde 15 oranında maaş ve ücretlerde artış istiyoruz. Enflasyon farkının, geçtiği aydan itibaren 2 puan artırımlı verilmesini istiyoruz. 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için kümülatif yüzde 46 oranında zam teklif ettik. Teklifimizle, sendika üyesi bekar en düşük kamu görevlisi maaşı net 47 bin 500 TL'den, 2026 Ocak ayında 74 bin 930 TL'ye çıkacaktır. Statüler arası çarpıklığın giderilmesi, ücret adaletinin ve çalışma barışının temin edilmesi için bu tutar ve oranları belirledik. Genel toplu sözleşmede 171, hizmet kollarımızda 785 madde olmak üzere toplamda 956 maddelik teklif hazırladık" dedi.

Kaynak: DHA

Ali Yalçın, Ekonomi, Memur, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MEMUR-SEN’den Zam Teklifi: 2026-2027 - Son Dakika

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