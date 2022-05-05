Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Eşel-Mobil sistemi şart - Son Dakika

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise yıllık enflasyonu yüzde 156,86 olarak hesapladı. ENAG'a göre; aylık enflasyon ise yüzde 8,68 oldu. Bu oranlar saatlik ve günlük fiyat değişimleriyle hesaplandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

"EŞEL-MOBİL SİSTEMİ ŞART!"

Yalçın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerine göre; Nisan enflasyonu %7,25, Ocak-Nisan enflasyonu %31,70, yıllık enflasyon %69,97 oldu. Nisan ayı itibariyle ise enflasyon farkı %22,51 olarak gerçekleşti.

Pandemiye bağlı olarak gelişen ve devamında bölgesel ve küresel düzlemde oluşan siyasi krizlerin yansımasıyla enflasyon oranları; gerek aylık gerekse yıllık olarak son yıllarda görülmeyen düzeyde artış göstermiş ve yüksek enflasyon rakamlarına maruz kalmamıza neden olmuştur.

Özellikle enerji, yakıt, emtia ürünleri başta olmak üzere bütün tüketim ürünlerinde yaşanan fiyat artışları, başta kamu görevlilerimiz olmak üzere sabit gelirlilerin alım gücünü ciddi oranda düşürdü, gelir dağılımında adaletsizliği artırdı. Eşel-mobil sistemi devreye girmelidir."

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Tüketicinin alım gücünün düşmesini önlemek amacıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanarak akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalması anlamına geliyor.

Eşel mobil sistemiyle fiyat artış kararlarından bazıları ÖTV'den karşılanarak pompa fiyatlarına yansımıyor.