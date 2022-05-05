Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Eşel-Mobil sistemi şart - Son Dakika
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Eşel-Mobil sistemi şart

05.05.2022 15:19
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Eşel-Mobil sistemi şart

Piyasaların merakla beklediği nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 7,25 artarken enflasyon yıllık bazda yüzde 69,97 yükseldi.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise yıllık enflasyonu yüzde 156,86 olarak hesapladı. ENAG'a göre; aylık enflasyon ise yüzde 8,68 oldu. Bu oranlar saatlik ve günlük fiyat değişimleriyle hesaplandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

"EŞEL-MOBİL SİSTEMİ ŞART!"

Yalçın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerine göre; Nisan enflasyonu %7,25, Ocak-Nisan enflasyonu %31,70, yıllık enflasyon %69,97 oldu. Nisan ayı itibariyle ise enflasyon farkı %22,51 olarak gerçekleşti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Eşel-Mobil sistemi şart

Pandemiye bağlı olarak gelişen ve devamında bölgesel ve küresel düzlemde oluşan siyasi krizlerin yansımasıyla enflasyon oranları; gerek aylık gerekse yıllık olarak son yıllarda görülmeyen düzeyde artış göstermiş ve yüksek enflasyon rakamlarına maruz kalmamıza neden olmuştur.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Eşel-Mobil sistemi şart

Özellikle enerji, yakıt, emtia ürünleri başta olmak üzere bütün tüketim ürünlerinde yaşanan fiyat artışları, başta kamu görevlilerimiz olmak üzere sabit gelirlilerin alım gücünü ciddi oranda düşürdü, gelir dağılımında adaletsizliği artırdı. Eşel-mobil sistemi devreye girmelidir."

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Eşel-Mobil sistemi şart
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Eşel-Mobil sistemi şart

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Tüketicinin alım gücünün düşmesini önlemek amacıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanarak akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalması anlamına geliyor.

Eşel mobil sistemiyle fiyat artış kararlarından bazıları ÖTV'den karşılanarak pompa fiyatlarına yansımıyor.

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Ali Yalçın, Memursen, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Eşel-Mobil sistemi şart - Son Dakika


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