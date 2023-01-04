Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da yaptığı açıklamada memur ve memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılacağını duyurmuştu. AK Parti TBMM Grup toplantısında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 25'ten 30'a kadar çıkarıldığını müjdeledi. Konuya ilişkin Ali Yalçın'da bir açıklama yaptı.
Yalçın, "Mücadelemizlekamu görevlileri için Ocak zammı %30'a yükseltilmiştir. Ne talebimizde ne güvenimizde yanılmadık. Memur-Sen varsa çözüm her zaman vardır" açıklamalarında bulundu.
Genel Başkan Yalçın dün %25'lik zam oranına ilişkin itirazını, "%25 zam beklentilerini karşılamamıştır. Memur-Sen Başkanlar Kurulu olarak; %25'in beklentileri karşılamadığını ifade ediyor, "Seyyanen Ek Bir Adım" daha atılması gerekliliğini hükümetin dikkatine sunuyor, talebimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadeleri ile dile getirmişti.
Son Dakika › Ekonomi › Memur-Sen'den yüzde 30'luk zam oranına ilişkin ilk açıklama: Güvenimizde yanılmadık - Son Dakika