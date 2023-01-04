Memur-Sen'den yüzde 30'luk zam oranına ilişkin ilk açıklama: Güvenimizde yanılmadık

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Erdoğan'dan memur ve emekliye bir müjde daha! Maaş artışı yüzde 30'a yükseltildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da yaptığı açıklamada memur ve memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılacağını duyurmuştu. AK Parti TBMM Grup toplantısında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 25'ten 30'a kadar çıkarıldığını müjdeledi. Konuya ilişkin Ali Yalçın'da bir açıklama yaptı.

"TALEBİMİZDE YANILMADIK"

Yalçın, "Mücadelemizlekamu görevlileri için Ocak zammı %30'a yükseltilmiştir. Ne talebimizde ne güvenimizde yanılmadık. Memur-Sen varsa çözüm her zaman vardır" açıklamalarında bulundu.

"BEKLENTİLERİ KARŞILAMAMIŞTIR"

Genel Başkan Yalçın dün %25'lik zam oranına ilişkin itirazını, "%25 zam beklentilerini karşılamamıştır. Memur-Sen Başkanlar Kurulu olarak; %25'in beklentileri karşılamadığını ifade ediyor, "Seyyanen Ek Bir Adım" daha atılması gerekliliğini hükümetin dikkatine sunuyor, talebimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadeleri ile dile getirmişti.