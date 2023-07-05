Memur, polis, öğretmen, doktor! Kim ne kadar zam alacak? İşte yeni maaş tablosu - Son Dakika
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Memur, polis, öğretmen, doktor! Kim ne kadar zam alacak? İşte yeni maaş tablosu

05.07.2023 13:43

İlk 6 aylık enflasyon verisinin belirlenmesiyle memurlara yapılacak zam oranı yüzde 17.55 olarak kesinleşti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi için yüzde 17.55 artı 8 bin TL seyyanen zam yapılacağını açıkladı. Zam oranının netleşmesiyle memurların yeni maaş tabloları da güncellendi.

İlk 6 aylık enflasyon verisinin belirlenmesiyle memura yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Buna göre açıklanacak memurlara yüzde 17.55 oranında zam yapılacağı kesinleşti. Hemen ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi kapsamında; yüzde 17,55 artı 8 bin TL seyyanen zam yapılacağını bildirdi. Zam oranı netleşince memurların yeni maaş tabloları da yeniden şekillendi.

KALEM KALEM TÜM MAAŞLAR

Son verilere göre Temmuz- Aralık döneminde zamlı maaşlara enflasyon farkı üzerine seyyanen zam eklendi. En düşük genel müdür maaşı zamla birlikte 53.630 TL'ye çıkacak. Üniversite mezunu şube müdürleri ise en düşük 32.295 lira alacak. Öğretmenler en düşük, 26.837 lira, kaymakamlar 50.214 lira, başkomiserler 32.237 lira, polis memurları 29.084 lira, uzman doktorlar 36.887 lira, hemşireler 26.152 TL alacak.

İşte zam oranının netleşmesiyle yeni maaş tablosu:

YORUMLAR (14)
  • Abdurrahman Genzileli: Güzel güzel alacağım tazminat katlanıyor. KHKLAR gidecek ama biz buradayız. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Meral Köroğlu: Emeklinin maaşı kadar memura zam nerde adalet Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
  • RAMAZAN : 1derceye inen bütün kamu görvlilerine cumhurbaşkanımızın 3600 sözünü unutmadık inşallah torba yasada yer almıştır. Cevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır
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Memur, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur, polis, öğretmen, doktor! Kim ne kadar zam alacak? İşte yeni maaş tablosu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memur, polis, öğretmen, doktor! Kim ne kadar zam alacak? İşte yeni maaş tablosu - Son Dakika
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