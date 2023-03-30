Bakan Mustafa Varank'a Togg çıkmadı! Üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
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Bakan Mustafa Varank'a Togg çıkmadı! Üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı

30.03.2023 10:23

Merakla beklenen Togg T10X'te sipariş hakkı kazanan 20 bin kişinin ismi dün akşam çekilişle belli oldu. Kazanan talihlilere 2023 yılında teslimat yapılması planlanırken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan çekilişi kazanamadıklarını açıkladı. Varank, "Eşimle yaptığımız başvuru" şeklinde konuşurken, paylaşımına yorum yağdı.

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un 'T10X' modelinin ilk sahipleri dün akşam yapılan çekilişle belli oldu. T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi Togg'un resmi internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden duyuruldu.

20 BİN KİŞİ TOGG SAHİBİ OLDU

T10X modeli için ön sipariş veren 177 bin 467 kişi arasından 20 bin kişi yerli otomobil sahibi oldu. Ayrıca, 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki bulunan 20 bin kullanıcı arasından yeni isimler de seçilecek.

VARANK ÇEKİLİŞ SONUCUNU PAYLAŞTI

Çekilişin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak eşiyle yaptıkları başvurunun olumsuz sonuçlandığını açıkladı. Varank çekiliş sonucunun görüntüsünü paylaşarak, "Eşimle yaptığımız başvuru :(" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Togg çekilişinde adı çıkmayan Mustafa Varank, üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı

YORUM YAĞDI

Varank'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken pek çok kullanıcı da konu hakkında yorum yaptı. Kimisi üzgün olduğunu belirtirken kimisi ise kendisine çıkan Togg'u Varank'a teklif etti.

İşte o yorumlardan bazıları:

Togg çekilişinde adı çıkmayan Mustafa Varank, üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı
Togg çekilişinde adı çıkmayan Mustafa Varank, üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı
Togg çekilişinde adı çıkmayan Mustafa Varank, üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı
Togg çekilişinde adı çıkmayan Mustafa Varank, üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı
Togg çekilişinde adı çıkmayan Mustafa Varank, üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı
YORUMLAR
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Mustafa Varank, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Mustafa Varank'a Togg çıkmadı! Üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Mustafa Varank'a Togg çıkmadı! Üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
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