Merkez Bankası Başkanı enflasyondaki artışı asgari ücrete bağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı enflasyondaki artışı asgari ücrete bağladı

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, aylık enflasyonun aralık ayı boyunca düşüş gösterdiğini ancak asgari ücret artışları nedeniyle son birkaç ayda artış yaşandığını belirterek "Tek haneli rakamlara dönmek istiyoruz." dedi. Karahan, ayrıca politika faizinin yüzde 50'ye çıkarılmasının talepte "bir miktar" normalleşme sağladığını belirtti.

17.04.2024 11:02  Güncelleme: 11:07
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Merkez Başkanı Fatih Karahan, ekonomideki tabloyla ilgili "Ne gerekiyorsa yapacağımızın sinyalini her zaman verdik. Piyasaların beklediğinden çok daha fazla miktarda sıkılaştırma yaptık ve dezenflasyon konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösterdik." açıklamasında bulundu.

"FAİZİN YÜZDE 50'YE ÇIKMASI TALEPTE NORMALLEŞME SAĞLADI"

Karahan, Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (PIIE) ve Dış İlişkiler Konseyi (CFR) tarafından düzenlenen "Gelişmekte Olan Piyasalarda Merkez Bankası Yönetimi" başlıklı etkinlikte konuştu. Türkiye'nin makroekonomik ortamda karşı karşıya olduğu temel sorunun, enflasyon olduğunu belirten Karahan, enflasyonla mücadelenin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Karahan, "Enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz ve geçen haziran ayında başlayan kapsamlı bir sıkılaştırma programı izliyoruz." dedi. O zamandan bu yana politika faizini yüzde 50'ye çıkardıklarını belirten Karahan, bunun talepte bir miktar normalleşmeyi sağladığını söyledi.

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONDA ARTIŞA NEDEN OLDU

Aylık enflasyonun aralık ayı boyunca düşüş gösterdiğini, asgari ücret artışları nedeniyle son birkaç ayda artış yaşandığını aktaran Karahan, "Genel olarak bu yıl için yüzde 36, gelecek yıl için yüzde 14 ve 2026 için yüzde 9 olarak belirlediğimiz enflasyon hedefine ulaşma yolunda ilerliyoruz. Tek haneli rakamlara dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin enflasyonda yüzde 5 hedefine geri dönmek istediğini ifade eden Karahan, çok fazla sıkılaşma yaptıklarını, talebin ılımlı seyrettiğini ve Banka'nın mevcut duruşunun uygun olup olmadığını değerlendirmek için gelen verileri izlediklerini dile getirdi.

"DEZENFLASYONDA NE KADAR CİDDİ OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

TCMB Başkanı Karahan, öncelikli hedeflerinin politika faizini, yeniden para politikasının temel aracı yapmak olduğunu vurgulayarak, "Ne gerekiyorsa yapacağımızın sinyalini her zaman verdik. Piyasaların beklediğinden çok daha fazla miktarda sıkılaştırma yaptık ve dezenflasyon konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösterdik." dedi.

Karahan, "Güvenin yeniden tesisi ve enflasyon beklentilerini daha iyi yönetebilmemiz için politika faizinin birincil araç olduğu politikayı yeniden oluşturmak için çok şey yaptık ve daha fazlasını yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Enflasyon beklentilerine ilişkin Karahan, "Piyasa katılımcıları, önümüzdeki 12 ay için yani önümüzdeki aydan itibaren bir sonraki marta kadar 2024 yıl sonu hedefimiz olan yüzde 36 enflasyon bekliyorlar. Yani üç aylık bir gecikmeyle hedefimize ulaşacağımıza inanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Karahan, bundan sonraki stratejilerinin ve en büyük önceliklerinin, enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek olduğunu söyledi.

Karahan, jeopolitik riskler ile büyük merkez bankalarının para politikalarının Türkiye için iki endişe unsuru olduğuna işaret ederek, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) herhangi bir faiz indirimi yapmayacak gibi bir politika izlediğini ve bunun politika oluşturmada daha ihtiyatlı bir yaklaşım olduğunu anlattı.

Merkez Bankası Başkanı enflasyondaki artışı asgari ücrete bağladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı enflasyondaki artışı asgari ücrete bağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • ÖZER KAZANÇALI: memura yapılan seyyanen zamlar?? 295 31 Yanıtla
  • Yelloz Kız: taktınız asgari ücrete çok verdiniz birazını geri alın adaletsiz insanlar sizi!!! 297 12 Yanıtla
  • Murat Çevre: Memura çok fazla zam yapıldı bu durum hem ücret dağılımında hem de enflasyon artışında kötü rol oynadı 239 46 Yanıtla
  • İSMAİL AYDEMİR: yani dolarin akaryakıt fiyatlarının vs hiç bir günahı yok? 242 8 Yanıtla
  • Serkan Basar: bence senin aldığın maaşın ve kullandığın devletin imkanlarının etkisi daha büyük 221 7 Yanıtla
  • Dejkar: Allah size akıl fikir versin ya ya sen orada 300 400.000 TL maaş alıyorsun ya asgari ücret diye yaptığınız zülüm yeter ya ya ve bu ülkede yaşamaktan bıktım artık ya askeri ücretin aldığı 17.000 TL’nin gözünüze dizinize vursun ya yazıklar olsun arkadaş ya madem bu kadar düşünüyorsun 500.000 TL maaş almadan al o zaman 17.000 TL da göreyim seni bakalım 205 6 Yanıtla
  • Said Demir: Enflasyon, bu kadar basit bir sebep gösterilerek arttı demek acemi işidir. 170 4 Yanıtla
  • Taner Toraman: Milletvekili maaşı memura yapılan seyyanen zammın etkisi yok asgari ücretlinin mi etkisi var. Ne komiksiniz 149 11 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Asgari ücreti P düşürün de rahatlayalım o zaman. 108 4 Yanıtla
  • salihb: akaryakıtı nakliye araçlarına yarı yarıya ver . asgari ücrete zam yapma. büyük küçük esnafa vergi ve sgk indirimi yap ,serbest piyasa kanununu değiştirip tavan taban belirle.En önemlisi ÜRETİCİYİ HER TÜRLÜ DESTEKLE . o zaman herşey yoluna girer. 106 2 Yanıtla
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