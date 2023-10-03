Merkez'in patroniçesi tarih verdi: 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz - Son Dakika

Merkez'in patroniçesi tarih verdi: 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz

Son Güncelleme: 03.10.2023 16:07

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Meclis komisyonunda sunum yapıyor. Yıllık enflasyonda düşüşün Mayıs 2024'ten sonra görülmeye başlayacağını belirten Erkan, "2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereğince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerini ve kamuyu bilgilendirmek amacıyla bir sunum yaptı. İlk kez milletvekilleriyle bir araya gelen Erkan, enflasyon konusunda net mesajlar verdi. Yıllık enflasyonda düşüşün Mayıs 2024'ten sonra görülmeye başlayacağını ve 2025'te istikrar dönemi olacağını belirten Erkan, "2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz." dedi.

Erkan'ın açıklamalarından satır başları:

"Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Parasal sıkılaştırmayı makro ihtiyati çerçevedeki sadeleştirme ile birlikte yürüterek, hem parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesini, hem de attığımız adımların makro finansal istikrarı pekiştirmesini hedefliyoruz.

"PARA POLİTİKASINI SABIRLA UYGULAMAYA KARARLIYIZ"

Beklentileri yeniden çıpalayacak, ekonomideki güven ve öngörülebilirliği artıracak para politikasını sabırla uygulamaya yönelik kararlılığımızı attığımız adımlarla gösteriyoruz. Beklentileri yeniden çıpalayacak, ekonomideki güven ve öngörülebilirliği artıracak para politikasını sabırla uygulamaya yönelik kararlılığımızı attığımız adımlarla gösteriyoruz. Parasal sıkılaştırma sürecimizin ve güçlü bir eğilim gösteren rezerv birikiminin etkilerinin döviz kuru istikrarını desteklediğini görmekteyiz.

"AKARYAKIT FİYATLARI ENFLASYON ÜSTÜNDE RİSK"

AkaryakIt fiyatları, fiyatlama davranışları üzerinde ilave bir risk olusturuyor. Akaryakıt önümüzdeki dönemde de enflasyon üstünde risk. Sanayiye yönelik elektrik ve doğalgaz zamlari yıllık enflasyonu artıracak.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ EYLÜL İTİBARIYLA YAVAŞLAMAYA BAŞLADI"

Enflasyonun ana eğilimi eylül ayı itibarıyla yavaşlamaya başlamıştır, dezenflasyonu tesis etmekte kararlıyız. Tüm araçlarımızı enflasyon tek haneye gerileyene kadar kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süre gelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmakta. Bu unsurlar enflasyonun yıl sonunda enflasyon raporundaki tahmin aralığının üst sınıra yakın seyredeceğine işaret etmekte.

"REZERVLER 4 AYDA 27 MİLYAR DOLAR ARTTI"

Merkez Bankası rezervleri 4 ayda 27 milyar dolar artarak 125,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileri ile ana eğilimi düşürerek, dezenflasyonu 2024 yılında Enflasyon Raporu'ndaki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıyız. Politika faizinde gerçekleştirdiğimiz kademeli ve kararlı artışların yanı sıra makro ihtiyati çerçevede attığımız sadeleşme adımlarının da katkısıyla piyasa mekanizmasının yeniden tesisi sağlanmıştır.

"PİYASADAKİ KUR OYNAKLI GERİLEDİ"

Kur korumalı mevduat bakiyesi gerilerken rezervlerde de artış sağlanması, KKM'den ve döviz mevduattan TL'ye geçiş stratejisinin başarıyla ilerlediğine ve TL'ye arzu edilen sağlıklı geçişin başladığına işaret etmektedir. Piyasadaki kur oynaklığı geriledi.

"ENFLASYONDA GEÇİŞ SÜRECİNDEYİZ"

Enflasyon konusunda geçiş sürecindeyiz. Geçiş sürecinde enflasyonda geçici bir yükseliş gerçekleşmektedir. 2024 yılında dezenflasyon süreci başlayacaktır. Faiz kararlarınızı, miktarsal sıkılaştırma ile daha etkili hale getiriyoruz. Fiyat istikrarını tesis etmekte kararlıyız. Haziran ayından bugüne süre gelen parasal sıkılaştırma sürecinin etkilerini belirgin şekilde 2024 yılında görmeye başlayacağız. Bu nedenle 2024 yılını dezenflasyon dönemi olarak tanımlıyoruz.

"2026'DA ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"

Yıllık enflasyonda düşüşü baz etkisiyle Mayıs 2024'ten sonra görmeye başlayacağız. 2025'te istikrar dönemi olacak ve 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz."

Hafize Gaye Erkan, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez'in patroniçesi tarih verdi: 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez'in patroniçesi tarih verdi: 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz - Son Dakika
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