Merkez Bankası Başkanı Karahan, kira enflasyonu tahminini açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Karahan, kira enflasyonu tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan, kira enflasyonu tahminini açıkladı
12.02.2026 11:03  Güncelleme: 11:16
Merkez Bankası Başkanı Karahan, kira enflasyonu tahminini açıkladı
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, "Aylık kira enflasyonunda net bir yavaşlama söz konusu. Kira enflasyonunun yıl sonu yüzde 30-36 arasında olabileceği tahmin ediliyor" ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk 'Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Karahan, burada yaptığı konuşmada kira enflasyonu tahminini de paylaştı.

"KİRA ENFLASYONU YIL SONU YÜZDE 30-36 ARASINDA OLABİLİR"

Karahan kira enflasyonu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kira tarafında öncü göstergeler ana eğilimin aşağı yönlü olduğuna işaret ediyor. Aylık kira enflasyonunda net bir yavaşlama söz konusu. Kira enflasyonunun yıl sonu yüzde 30-36 arasında olabileceği tahmin ediliyor. Son düzenlemeler eğitim sektöründeki dezenflasyonu destekleyecektir. Temel mallara bakınca döviz kuru etkisiyle zayıflamış enflasyon söz konusu.

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞUMUZU KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Dezenflasyon sürecinin hedeflerle uyumlu sürmesi için sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. TL mevduat payını artırmayı hedefleyen düzenlemeyi uygulamayı sürdürüyoruz. Kredi büyümesindeki dalgalanmaları sınırlandırıyor ve TL ağırlığını koruyoruz. Piyasada fazla likidite koşulları devam ediyor.

"APİ POTFÖY BÜYÜKLÜĞÜNÜN DESTEKLENMESİ ÖNEMLİ"

Türk Lirası likidite yönetiminde operasyonel esnekliğin korunabilmesi için APİ portföy büyüklüğünün desteklenmesi önem arz ediyor. Yıl içinde kademeli alımlarımızla APİ portföyünü desteklemeye devam edeceğiz. Veriler, politika faizi adımlarımızın, mevduat ve kredi fiyatlamalarına önemli ölçüde yansıdığını gösteriyor."

Merkez Bankası Başkanı Karahan, kira enflasyonu tahminini açıkladı

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Karahan, kira enflasyonu tahminini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • memet8055 memet8055:
    Zaten kiralar şuan % 33 değilmi şuanda arttırma oranı neyin kafası bu şimdi 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Karahan, kira enflasyonu tahminini açıkladı - Son Dakika
