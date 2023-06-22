Merkez Bankası'nın faiz artırımı dünya basınında yankı uyandırdı - Son Dakika
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Merkez Bankası'nın faiz artırımı dünya basınında yankı uyandırdı

22.06.2023 15:13

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 8.5'ten yüzde 15'e çıkarması dünya basınında da yankı uyandırdı. İngiliz haber ajansı BBC, alışılmışın dışında bir artırımın olduğuna dikkat çekerek haberinde 'Ekonomide U dönüşü gerçekleşti. 6,5 puanlık artış, ekonomistlerin beklediğinden çok daha düşük. Ancak bu, enflasyonla mücadele etmek için getirilen yeni ekonomi ekibi tarafından politikada büyük bir değişikliğe işaret ediyor' ifadelerine yer verdi.

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 8.5'ten yüzde 15'e çıkarması dünya basınında da yankı uyandırdı. BBC, Reuters, The Wall Street Journal gibi daha birçok dünyaca ünlü haber kanalı faiz kararıyla ilgili aynı yorumu yaptı. Haberlerde Türkiye'nin faiz politikasında büyük bir değişikliğe gittiği belirtilerek, "Ekonomide U dönüşü gerçekleşti", "Türkiye faiz oranlarını neredeyse 2 katına çıkarıyor ama piyasalar yeterli değil diyor", "Seçim sonrası sıkılaştırma beklentilerin altında kaldı" yorumları yapıldı.

"BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİĞE İŞARET EDİYOR"

İngiliz haber ajansı BBC, alışılmışın dışında bir artırımın olduğuna dikkat çekerek haberinde "Ekonomide U dönüşü gerçekleşti. 6,5 puanlık artış, ekonomistlerin beklediğinden çok daha düşük. Ancak bu, enflasyonla mücadele etmek için getirilen yeni ekonomi ekibi tarafından politikada büyük bir değişikliğe işaret ediyor" ifadelerine yer verdi.

Merkez Bankası'nın faizi yükseltmesi dünya basınında yankı uyandırdı

"PİYASALAR YETERLİ DEĞİL DİYOR"

The Wall Street Journal tarafından kaydedilen haberde ise "Türkiye faiz oranlarını neredeyse 2 katına çıkarıyor ama piyasalar yeterli değil diyor" denildi.

"BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI"

Reuters ise faiz kararını şu şekilde gördü: "Türkiye Merkez Bankası, ana faiz oranını yüzde 8.5'tan yüzde 15'e çıkartarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz politikasında bir değişikliğe gitti. Ancak, seçim sonrası sıkılaştırma beklentilerin altında kaldı. Yeni Başkan Hafize Gaye Erkan'ın yönetimindeki ilk toplantısında, banka yıllar süren gevşek politikaları değiştirdi."

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"ENFLASYON POLİTİKASINI TERSİNE ÇEVİRDİ"

CNN tarafından yapılan haberde ise faizin yükseltilmesi, "Erdoğan enflasyonla mücadele politikasını tersine çevirerek Türkiye'nin faiz oranlarını %15'e yükseltti" ifadeleri ile servis edildi.

YORUMLAR (5)
  • sait acar: Hani faizler tek haneli olacaktı.Demek ki yol yanlışmış.reis'i dinlememişler. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • Oktay KUŞÇU: El birliğiyle bitirdiler ekonomiyi!!! Asgari ücreti ondan dün açıkladılar zaten alıştık bunlara. Zengini iyice zengin fakiri iyice fakir yaptılar. Cevap Yaz 11 10 Yayından Kaldır
  • Mehmet Pamuk: Galiba doları çok olanlar yazımı beğenmedi ?? Cevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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