Merkez Bankası\'nda yeni atama: Hangi isim, ne kadar görev yaptı?

Hafize Gaye Erkan'ın istifa ettiğini duyurması ile Merkez Bankası'nda bir dönem daha kapandı. Tartışmaların odağında olan kurumdaki istikrarsız görev süreleri dikkatlerden kaçmadı. Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun yerine gelen Hafize Gaye Erkan, görevinde sadece 8,5 ay kaldı.
Merkez Bankası'nda başkan, Cumhurbaşkanı kararıyla dört yıllık bir dönem için atanır. Bu sürenin sonunda yeniden atanabilir. Ancak koltuğa oturan pek çok isim bu görev süresi dolmadan yerini başkasına bıraktı. Son 5 yılda, 4 Merkez Bankası Başkanı değişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Fatih Karahan, Merkez Bankası Başkanı olarak atandı. Karahan, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürüyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın "görevden alındığı" belirtildi.
Hafize Gaye Erkan, sosyal medya hesabından, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikastı kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" paylaşımında bulundu.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasıyla birlikte AK Parti döneminde 7'inci kez başkan değişimi gerçekleşti. Erdoğan'ın kararıyla göreve gelen Fatih Karahan, 8'inci Merkez Başkanı olarak göreve başladı.
Hafize Gaye Erkan, 3.5 ay Merkez Başkanlığı görevini yürüten Naci Ağbal'dan sonra en kısa süre başkanlık yapan ikinci isim oldu.
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uşurlandı. Cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ablaların ablasını ebediyete uğurluyoruz" dedi.
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Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan'ın istifası ile bir dönem daha kapandı. Erkan, görevinde sadece 8,5 ay kaldı. Son 5 yılda, 4 Merkez Bankası Başkanı değişti. Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı. Bu değişiklikle birlikte AK Parti döneminde 7'inci kez başkan değişimi yaşandı. Erkan, 3.5 ay görev yapan Naci Ağbal'dan sonra en kısa süre başkanlık yapan ikinci isim oldu.
Büyük umutlarla Merkez Bankası'nın başına geçen ve görev gelir gelmez yaptığı faiz artışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hafize Gaye Erkan, dün akşam saatlerinde ani bir kararla istifa ettiğini duyurdu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Arkasındayız" mesajı verdiği Erkan'ın istifasının perde arkasında neler var? Detaylar haberimizde...
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Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası'nda yeni atama: Hangi isim, ne kadar görev yaptı? - Son Dakika
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