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Merkez Bankası'nın dolara 5. müdahalesinin miktarı netleşti! - Son Dakika

Merkez Bankası'nın dolara 5. müdahalesinin miktarı netleşti!

17.12.2021 18:38
Merkez Bankası'nın dolara 5. müdahalesinin miktarı netleşti!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası doların 17 lirayı aşması sonrası piyasaya 5. kez doğrudan müdahale etti. Son müdahalenin büyüklüğünün 2 milyar dolar olduğu belirtilirken, yapılan 5 satışın toplamı ise 6 milyar 300 milyon doları buldu.

Merkez Bankası, doların 17 TL'yi aşıp 17,17'yle rekor kırmasının ardından piyasaya beşinci müdahalesini yaptı. Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu.

DOĞRUDAN MÜDAHALE GELDİ

TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi.

5 MÜDAHALENİN TOPLAMI 6 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bloomberg HT, kaynakların aktardığına göre; Merkez Bankası'nın döviz piyasasına bugünkü müdahale büyüklüğünün 2 milyar dolar olabileceğini belirtti. Merkez'in son dönemde yaptığı 5 satışın toplam değeri 6 milyar 300 milyon dolar oldu.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ KISA SÜRDÜ

Merkez Bankası'ndan yapılan son müdahale öncesi 17,17 seviyelerde bulunan dolar, müdahale ile birlikte 16,30'lara kadar geriledi. Daha sonra tekrar yükselişe geçen kur 16,46'dan işlem görüyor.

17 GÜNDE 5. MÜDAHALE

Merkez Bankası piyasaya ilk müdahalesini 1 Aralık tarihinde yapmıştı. Kaynaklar, Merkez'in ilk müdahalesinde 1 milyar dolar sattığını öne sürmüştü. İlk müdahalede dolar 13,80'den 12,40'lara gerilemişti.

İkinci müdahale ise 3 Aralık tarihinde yapılmıştı. İkinci müdahalede satılan döviz miktarı ise 300 milyon dolar olurken, dolar 13,87'den 13,57'ye düşmüştü.

10 Aralık tarihinde de üçüncü müdahale geldi. Müdahaleyle birlikte dolar 13,95'ten 13,79'a kadar geriledikten kısa süre sonra tekrar toplanarak 13,90'lı seviyelere gelmişti.

13 Aralık tarihinde dördüncü kez müdahale yapıldı. Müdahale öncesi 14,60 seviyesinde bulunan dolar, müdahaleyle birlikte 14,10'lu seviyelere geriledi.

Bugün bir kez daha müdahale yapan Merkez Bankası, böylelikle 17 günde piyasaya 5. kez müdahale etmiş oldu.

2014'TEN BU YANA MÜDAHALE ETMİYORDU

Merkez Bankası Ocak 2014'ten bu yana piyasaya müdahale etmiyordu. 2014 yılında yapılan müdahalede 3,15 milyar dolarlık satış yapılmıştı.

Merkez Bankası'nın dolara 5. müdahalesinin miktarı netleşti!

Merkez Bankası, dolar, Döviz, TCMB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın dolara 5. müdahalesinin miktarı netleşti! - Son Dakika Ekonomi


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